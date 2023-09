Pepco przejmuje sklepy dyskontowe w Wielkiej Brytanii

Grupa Pepco, właściel marek Pepco i Dealz w Europie oraz Poundland w Wielkiej Brytanii, porozumiała się z PwC - zarządcą brytyjskiej sieci dyskontowych sklepów Wilkinson Hardware Stores Ltd (Wilko) - w sprawie przejęcia 71 umów najmu.

Przeniesienie umów najmu ma zostać zakończone wczesną jesienią, umożliwiając tym samym na dołączenie tych sklepów do istniejącej sieci ponad 800 sklepów Poundland i uruchomienie ich czwartym kwartale kalendarzowym 2023 r., istotnym z punktu widzenia handlu. Poundland zamierza włączyć te sklepy do własnej marki tak szybko, jak to będzie możliwe.

Jak podaje komunikat, Grupa Pepco dąży do zbudowania większego, lepszego, tańszego i prostszego biznesu. W ramach tego celu korzysta ze wspólnej, globalnej platformy zaopatrzenia bezpośredniego poprzez swoją spółkę zaopatrzeniową PGS. Tej jesieni sklepy Poundland będą oferować odzież Pepco dostarczoną poprzez PGS, które od przyszłego roku będzie zaopatrywać całą grupę we wszystkie towary FMCG i codziennego użytku sprzedawane pod własną marką.

- W czerwcu 2023 r. Grupa Pepco z powodzeniem zakończyła swoją pierwszą emisję obligacji o wartości 375 mln euro, która spotkała się z dużym zainteresowaniem międzynarodowych i polskich inwestorów, czego efektem była wielokrotna nadsubskrypcją. Po udanej ofercie obligacji Pepco otrzymało pozytywne ratingi od trzech głównych agencji ratingowych: Fitch, S&P oraz Moody's, które doceniły solidność biznesu oraz zdrowy profil organicznego wzrostu - czytamy w komunikacie.

Grupa Pepco, która ma obecnie ponad 4300 sklepów w 20 krajach i terytoriach Europy.

12 października 2023 r. opublikuje wyniki po IV kw. roku obrotowego 2023. Wczoraj po informacji o spodziewanych słabszych danych finansowych oraz rezygnacji ze stanowiska dyrektora generalnego, kurs Pepco na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mocno zniżkował. Dziś (około godz. 13.45) wynosi 28,46 zł (-0,14 proc.)