Peru: Co najmniej 25 ofiar śmiertelnych po upadku autokaru do wąwozu

W Piura, w północno zachodnim Peru, autokar wycieczkowy z 60 pasażerami spadł w sobotę z drogi do wąwozu. Lokalna policja informuje o co najmniej 25 ofiarach śmiertelnych i wielu rannych - donosi The Sun.

Autobus z turystami jadącymi z Limy do Tumbes jechał wzdłuż Panamericana Norte, główną drogą biegnącą wzdłuż zachodniego wybrzeża kraju. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca stracił kontrolę nad pojazdem, który spadł ponad 50 metrów w dół wąwozu, biegnącego obok drogi - informuje policja.

Ranni pasażerowie zostali przewiezieni do lokalnego szpitala w Talara.