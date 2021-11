Peru: Do Amazonki wypuszczono 3 tys. zagrożonych wyginięciem małych żółwi

W położonym w Puszczy Amazońskiej peruwiańskim mieście Iquitos do Amazonki wypuszczono około 3 tys. małych terekajów - żółwi z narażonego na wyginięcie gatunku Podocnemis unifilis. Małe gady wykluły się w niewoli i zostały wypuszczone do rzeki, by odbudować populację gatunku.

"Idźcie! Bądźcie szczęśliwe!" - słychać na nagraniu pokazującym moment wypuszczania zwierząt do rzeki, które obserwowało w czwartek wielu mieszkańców Iquitos.

Terekaje mają charakterystyczne żółte plamy na głowie, młode mierzą kilka centymetrów, a dorosłe osobniki mogą osiągnąć nawet pół metra długości. Gatunek pochodzi z Amazonii, terekaje mieszkają w jeziorach i spokojniejszych rzekach.

Te jedne z największych żółwi rzecznych mieszkających w Ameryce Południowej są od długiego czasu zagrożone, terekaje są zabijane na mięso i zabierane z naturalnego środowiska, by służyć jako zwierzęta domowe. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody klasyfikuje ten gatunek jako narażony na wyginięcie.

Wypuszczone do rzeki młode gady wykluły się na sztucznej plaży, a przez powrót do naturalnego środowiska mają odbudować populację terekajów w peruwiańskiej części Amazonii.

Na terytorium Peru znajduje się największa po Brazylii część Puszczy Amazońskiej. Naukowcy są zgodni, że ochrona ekosystemu tego lasu deszczowego, który pochłania gazy cieplarniane jest niezbędna, by uniknąć katastrofalnych zmian klimatu - przypomina agencja Reutera.