Peru: Dochodzenie w sprawie machinacji zmierzających do sfałszowania wyborów prezydenckich

Prokuratura Generalna Peru - jak podała w sobotę regionalna Agencia Andina - rozpoczęła dochodzenie w sprawie próby unieważnienia, na podstawie fałszywych oskarżeń, drugiej tury wyborów prezydenckich z 6 czerwca, w której bardzo niewielką przewagą głosów wygrał kandydat radykalnej lewicy katolickiej, nauczyciel gimnazjalny Pedro Castillo.

Prokuratura uczyniła to nazajutrz po tym, jak Javier Villa Stein, sędzia, który do niedawna przewodniczył jednej z najwyższych instancji sądowych Peru orzekających o ważności wyborów podał się nagle do dymisji i następnie wystąpił do Najwyższego Trybunałowi Sprawiedliwości o unieważnienie głosowania na podstawie oskarżeń o sfałszowanie 200 000 głosów wysuwanych przez pokonaną w wyborach kandydatkę prawicy, panią Keiko Fujimori.

Po szczegółowej kontroli ten zarzut, podtrzymywany przez Keiko Fujimori, Prokuratura Generalna uznała za fałszywy. Peruwiańskie media opublikowały zgodne opinie zagranicznych obserwatorów, m.in. Unii Europejskiej, według których nie doszło do żadnych uchybień w sposobie przeprowadzenia wyborów.

Postawą do podjęcia nowego dochodzenia w kwestii fałszywych oskarżeń dotyczących sposobu przeprowadzenia wyborów stały się m.in. nagrania rozmów telefonicznych prowadzonych z więzienia przez skazanego za korupcję eks-doradcę byłego prezydenta kraju, Alberto Fujimoriego, ojca pani Keiko Fujimori.

Nadal kwestionuje ona wynik wyborów domagając się "unieważnienia dwustu tysięcy spośród oddanych głosów". W jej przypadku przegrana w wyborach może oznaczać zielone światło dla peruwiańskiej prokuratury w kwestii wszczęcia od dawna przygotowywanego przeciwko niej procesu z oskarżenia o czyny korupcyjne.

Nagrania wspomnianych rozmów prowadzonych przez osadzonego w więzieniu Vladimiro Montesinosa, eks-doradcę prezydenta Fujimoriego, przedstawił w tym tygodniu Prokuraturze Generalnej były członek parlamentu peruwiańskiego, Fernando Olivera. Na jednym z nagrań Montesinos wydaje swemu rozmówcy polecenie aby wręczył określoną sumę pieniędzy członkom Krajowej Rady Wyborczej, która od trzech tygodni przygotowuje komunikat o wynikach wyborów prezydenckich.

Według hiszpańskiej agencji Europa Press, Montesinos odbywał w ostatnim czasie z więzienia "wiele rozmów telefonicznych, do których nie był uprawniony". Prowadzenie przez niego "nielegalnych działań z więzienia" potwierdził w sobotę również wywiad peruwiańskiej Marynarki Wojennej" - podała agencja.

Peru oczekuje już 20 dni w atmosferze wzrastającego napięcia politycznego na ogłoszenie wyników drugiej tury wyborów. Pedro Castillo, 51-letni lewicowy nauczyciel, przywódca partii Wolne Peru, wygrał ją uzyskując 50,12 procent głosów z przewagę zaledwie 40.058 głosów. Poparła go najuboższa część elektoratu - m.in. rdzenna ludność Peru zamieszkująca głownie tereny górskie. Tymczasem zwolennicy pani Keiko Fujimori i jej partii Siła Ludowa, to głównie znacznie zamożniejsza część społeczeństwa peruwiańskiego skupiona w stolicy, Limie i pozostałych większych miastach.

Podczas gdy przeciągają się obrady Krajowego Trybunału Wyborczego, a Siła Ludowa kontynuuje kampanię sądową i demonstracje uliczne w nadziei odwrócenia wyników wyborów, Castillo, przedstawiany przez część peruwiańskich mediów jako "socjalista" lub "katolicki marksista", stara się w publicznych wypowiedziach łagodzić swój wizerunek i zdaje się częściowo wycofywać z przedstawianych w toku kampanii wyborczej planów etatyzacji peruwiańskiego przemysłu górniczego - głównego bogactwa kraju.

Castillo, co podkreśla ogromna większość komentatorów w obu Amerykach, w żadnym przypadku nie ma szans aby zostać "silnym człowiekiem" peruwiańskiej polityki. Nie ma widoków na to aby stał się " peruwiańskim Hugo Chvezem, ani nawet Evo Moralesem". Jego partia dysponuje zaledwie 37 na 130 mandatów w nowym Kongresie peruwiańskim, który składa się głownie z polityków centroprawicowych. Ma też niewielu sojuszników w siłach zbrojnych, wśród wpływowej elity peruwiańskich przedsiębiorców, a także słabe oparcie w krajowych mediach.

Jak zauważa profesor Uniwersytetu Pacyfiku w Limie, Alberto Vergara, Castillo został wybrany nie dzięki swym radykalnym poglądom, lecz mimo tych poglądów, jako "mniejsze zło". Głosowała na niego także część klasy średniej w nadziei na to, że podejmie walkę z korupcją w administracji. Ale po to aby móc rządzić krajem Castillo będzie musiał układać się z centrum politycznym kraju i umiarkowanymi politykami.