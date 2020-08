Peru: Parlament poparł rząd Waltera Martosa i jego program

Utworzony przez generała w stanie spoczynku Waltera Martosa nowy rząd Peru i jego program zjednoczenia narodu pod sztandarem walki ze wspólnym wrogiem, epidemią koronawirusa, uzyskał w środę w Kongresie wotum zaufania. Poparło go 115 spośród 130 deputowanych.

W ubiegłym tygodniu jednoizbowy Kongres olbrzymią większością głosów odmówił poparcia gabinetowi Pedro Cateriano, utworzonemu po powołaniu go na to stanowisku przez prezydenta Martina Vizcarrę.

Cateriano w swej wielogodzinnej mowie walce z Covid-19 , który dosłownie paraliżuje peruwiańską gospodarkę, poświęcił zaledwie 3 minuty. Parlament zdecydowanie odrzucił przestawione przez tego znanego ekonomistę ze szkoły chicagowskiej plany dalszej prywatyzacji kluczowych dziedzin gospodarki jako "leku" na ekonomiczne i społeczne skutki epidemii koronawirusa w kraju.

Peru jest trzecim w kolejności krajem Ameryki Południowej najbardziej doświadczonym przez epidemię po Brazylii i Meksyku.

Drugi co do wielkości kraj andyjski, leżące nad Oceanem Spokojnym 31-milionowe Peru, odnotowało do środy 21 501 zgonów spowodowanych przez Covid-19. Według niepełnych danych w kraju tym jest 489 680 osób, które są zakażone koronawirusem.

Peru jest krajem kontynentu południowoamerykańskiego, którego gospodarka najmocniej ucierpiała wskutek pandemii.

Program przedstawiony w Kongresie przez 63-letniego eks-ministra obrony, Waltera Martosa, został przezeń nazwany: "Moment jedności i zgody". Składa się z pięciu punktów, wśród których są: walka z epidemią, przywrócenie wzrostu gospodarczego, zapewnienie dalszego rozwoju społecznego, wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli, walka z korupcją i reforma wymiaru sprawiedliwości w obronie najuboższych warstw społeczeństwa.

Jak pisze w środowym wydaniu wielkonakładowy peruwiański dziennik "El Comercio", wynik głosowania nad wotum zaufania dla gabinetu Waltera Martosa był najkorzystniejszy od chwili objęcia stanowiska prezydenta Peru przez Martina Vizcarrę.

Vizcarra nie ma własnej partii politycznej, ani trwałej większości parlamentarnej. Jego prezydenturze towarzyszyły dotąd częste kryzysy w stosunkach z wielopartyjnym Kongresem. Krytyczny moment w tych stosunkach nastąpił w 2019 rok kiedy to Vizcarra rozwiązał Kongres i rozpisał nowe wybory. Przeprowadzono je w styczniu 2020 roku.

W kwietniu 2021 roku odbędą się w Peru nowe wybory powszechne.