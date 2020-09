Peru: Parlament zadecyduje o pozostaniu na stanowisku prezydenta Vizcarry

Peruwiański Kongres zadecyduje prawdopodobnie jeszcze w piątek (czasu lokalnego), czy 57-letni ekonomista, prezydent Martin Vizcarra, pozostanie na stanowisku szefa państwa, czy też będzie musiał ustąpić z urzędu „ze względów moralnych”.

Cieszący się popularnością w społeczeństwie - przed wybuchem "afery podsłuchowej" popierało go trzy czwarte uczestników ankiet przeprowadzanych w kraju - polityk został uznany w ubiegłym tygodniu przez większość członków jednoizbowego peruwiańskiego parlamentu za polityka "pozbawionego kwalifikacji moralnych" do pełnienia obowiązków szefa państwa. Od wyniku głosowania w Kongresie zależy, czy zostanie wobec niego zastosowana procedura impeachmentu.

Krytycy Vizcarry w Kongresie większością 65 głosów przy 36 przeciwko i 24 wstrzymujących się przegłosowali wniosek o wszczęcie parlamentarnej procedury pozbawienia go urzędu "ze względu na postawę moralną niedającą się pogodzić z stanowiskiem szefa państwa". Podstawą do tego oskarżenia stały się nielegalne nagrania jego rozmów z dwoma najbliższymi współpracownicami i doradczyniami w jego sekretariacie, które wyciekły do opinii publicznej.

Vizcarra zalecał swym pracownicom zachowanie jak największej dyskrecji w kwestii jego częstych spotkań z zaprzyjaźnionym piosenkarzem Richardem Cisnerosemem "Swingiem". Prezydent pomógł mu w uzyskaniu niezwykle korzystnego finansowo kontraktu w peruwiańskiej telewizji.

W sytuacji, gdy w Peru, które ze względu na słabość i niedofinansowanie struktur opieki zdrowotnej ponosi olbrzymie, największe po Brazylii na kontynencie południowoamerykańskim ofiary w ludziach z powodu pandemii koronawirusa, ujawnione nagrania wywołały ostrą reakcję opinii publicznej.

Jednak autorzy większości komentarzy w mediach Ameryki Łacińskiej nie przewidują, aby "afera podsłuchowa" miała zakończyć się skutecznym zastosowaniem procedury impeachmentu. W sondażach przeprowadzanych przez Ipsos przed aferą podsłuchową Vizcarra cieszył się poparciem dwóch trzecich ich uczestników. Większość komentatorów przewiduje, że dotrwa on do końca swego prezydenckiego mandatu, który wygasa za 10 miesięcy.

Peruwiański Trybunał Konstytucyjny nie skorzystał na swym czwartkowym posiedzeniu z konstytucyjnej możliwości zablokowania parlamentarnego "sądu" nad prezydentem. Sędzia Marinella Ledesma oświadczyła, że w Kongresie wniosek w sprawie impeachmentu wobec prezydenta Vizcarry nie znajdzie najprawdopodobniej wystarczającego poparcia głosujących.

Według peruwiańskich mediów w Kongresie część zwolenników odsunięcia Vizcarry zmieniła zdanie, m.in. wobec stanowiska nowego, niedawno powołanego peruwiańskiego rządu, którego szefem Vizcarra mianował generała w stanie spoczynku Waltera Martosa.

Gdyby jednak nastąpiło przegłosowanie w Kongresie wniosku w sprawie impeachmentu wobec Vizcarry, jego miejsce zająłby stosunkowo mało znany centroprawicowy polityk, przewodniczący Kongresu Manuel Marino.

Wpływowy argentyński dziennik o starych konserwatywnych tradycjach "La Nacion", komentując w piątek kryzys polityczny w Peru napisał: "W całym tym peruwiańskim sporze nie mamy bynajmniej do czynienia z różnicami ideologicznymi, ponieważ zarówno większość parlamentarna, jak prezydent Vizcarra, to centroprawica".