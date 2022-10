Peru: Prokurator oskarża prezydenta Castillo o korupcję, prezydent odpowiada: "to nowa odmiana zamachu stanu'

Prokurator generalna Peru, Patricia Benavides, wystąpiła we wtorek do Kongresu Republiki Peru, z formalnym oskarżeniem o korupcję prezydenta kraju Pedro Castillo, ogłaszając, że „stoi on na czele organizacji przestępczej”.

Wybrany na prezydenta w lipcu 2021 roku wiejski nauczyciel, lewicowy lider związkowy Joe Pedro Castillo Terrones, odpowiedział na niezwłocznie zwołanej dla zagranicznych mediów konferencji prasowej: "od dziś mamy w Peru do czynienia z nowym rodzajem zamachu stanu".

Sformułowane wobec niego zarzuty brzmią: "stworzenie we władzach wykonawczych organizacji przestępczej i domniemanie korupcji".

Pedro Castillo zaprzeczył stanowczo wysuniętym przeciwko niemu zarzutom, które dotyczyły również "powiązań z Wenezuelą" i kontaktów z prezydentem tego państwa. Według tych oskarżeń miał w rozmowie telefonicznej z wenezuelskim Nicolasem Maduro wystąpić o azyl polityczny dla siebie, swoich kuzynów i swojego sekretarza Bruno Pacheco.

Prokurator generalna w związku z zarzutami wysuniętymi wobec szefa państwa zarządziła rewizje w mieszkaniach kilku parlamentarzystów z ramienia umiarkowanie lewicowej partii prezydenckiej oraz w mieszkaniu siostry prezydenta.

Castillo odpowiadając m.in. na pytanie jednego z zagranicznych dziennikarzy, czy planuje opuścić kraj, oświadczył: "nie zamierzamy nigdzie wyjeżdżać z kraju, poddamy się dochodzeniom wszelkiego rodzaju, wiemy, że zarzuty nie mają żadnej rzeczywistej podstawy".

Była to pierwsza konferencja prasowa dla zagranicznych mediów w ciągu 14 miesięcy jego prezydentury. Pytanie, czy wobec działań prokurator generalnej rozważa "zamknięcie parlamentu", pozostawił bez odpowiedzi.

W środę były peruwiański minister spraw wewnętrznych, Mariano Gonzalez, który pozostawał na tym stanowisku zaledwie przez 15 dni, w oświadczeniu dla prasy stwierdził, że "celem Castillo i jego zwolenników było stworzenie republiki pełnej korupcji i przyzwyczajenie obywateli do tego, że jest ona częścią ludzkiej natury".

