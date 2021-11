Peru: W kraju liczącym 33 mln mieszkańców z powodu Covid-19 zmarło już 200 tys. osób - najgorszy wskaźnik na świecie

Peru ma najwyższy na świecie wskaźnik śmiertelności liczony na mieszkańca z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Dotychczas w trakcie pandemii zmarło ponad 200 tys. obywateli kraju liczącego mniej niż 33 miliony mieszkańców.

Naukowcy oszacowali, że Peru ma także najwyższy wskaźnik osieroconych dzieci w związku ze zgonami spowodowanymi Covid-19.

W styczniu 2020 roku peruwiańskie ministerstwo zdrowia podało, że 78 proc. ośrodków medycznych wykazuje niewystarczającą zdolność do świadczenia usług zdrowotnych. Na początku 2021 roku liczba ta wzrosła do 97 proc.

Wśród problemów, jakie napotkało Peru w związku z pandemią, znalazł się między innymi deficyt tlenu medycznego. Jak się okazało, produkowano tlen o wyższej koncentracji niż jest zalecane w międzynarodowych standardach, co spowodowało jego przyspieszone zużycie.

15 marca 2020 roku, przy potwierdzonych 28 zakażeniach SARS-CoV-2, władze Peru ogłosiły stan wyjątkowy. Zamknięto granice, szkoły, kościoły i uniwersytety, ograniczono swobodę przemieszczania się wewnątrz kraju, zakazano zgromadzeń publicznych. Peru nie miało możliwości wprowadzenia całkowitego lockdownu, co spowodowało, że większość obywateli nie pracowała zdalnie. Władze nie były w stanie także zapewnić dostaw jedzenia, więc ogniskiem wirusa często okazywały się targi.

Doszło do trudności we wdrażaniu nowych zaleceń w ośrodkach zdrowia. Wiele szpitali w Peru jest prywatnych, więc najbiedniejsi obywatele mają trudności z dostępem do opieki medycznej. Sytuacja ta szczególnie dotknęła rdzennych Indian.

Od połowy 2021 roku liczba zaszczepionych obywateli Peru wzrosła, a liczba zgonów w związku z Covid-19 spadła i zatrzymała się na niskim poziomie.