Peru: Zmarł b. sekretarz generalny ONZ Javier Perez de Cuellar

W wieku 101 lat zmarł w środę w Limie sekretarz generalny ONZ w latach 1982-1991 i premier Peru w latach 2000-2001 Javier Perez de Cuellar Guerra - podało peruwiańskie radio RPP. Polityk zmarł w swoim domu, wśród najbliższych - przekazał jego syn.

De Cuellar objął stanowisko sekretarza generalnego ONZ w 1982 r. i pełnił ten urząd przez dwie kadencje.

Agencje przypominają, że dzięki jego staraniom doszło do zawieszenia broni w wojnie iracko-irańskiej w 1988 r. Jego talenty dyplomatyczne pomogły też w pokojowym procesie uzyskania niepodległości przez Namibię w 1990 r.

Przed wybuchem pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, de Cuellar negocjował z Saddamem Husajnem wycofanie jednostek irackich z Kuwejtu.

Po powrocie do kraju de Cuellar założył Związek na rzecz Peru. Ugrupowanie to wysunęło jego kandydaturę w wyborach prezydenckich, które w 1995 r. dały zwycięstwo Alberto Fujimoriemu. Po ucieczce Fujimoriego z Peru, w okresie od listopada 2000 r. do lipca 2001 r. Javier Perez de Cuellar pełnił funkcję premiera peruwiańskiego rządu.

W 1984 r. Uniwersytet Jagielloński uhonorował go tytułem "doctor honoris causa".