Petit: Relacje z Polską są przyszłościowe dla Francji w związku z brexitem

Wyzwaniem dla Europy jest zbalansować brexit, a można to zrobić poprzez zacieśnienie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego między Polską, Francją i Niemcami – mówi PAP francuski poseł, przewodniczący Grupy Przyjaźni Francja-Polska w Zgromadzeniu Narodowym Frederic Petit.

"Mamy przyspieszenie w relacjach polsko-francuskich w ostatnim czasie w związku z wizytami w Polsce ministrów Francka Riestera i Clementa Beaune'a czy wicepremiera Jarosława Gowina oraz zbliżającej się wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Paryżu.

Rok temu w Polsce był prezydent Emmanuel Macron" - przypomina poseł Petit. "Mimo pandemii zaczynamy również współpracę parlamentarną, zwłaszcza w rolnictwie, gdzie mamy wspólne interesy. Polscy rolnicy chcą uczyć się od francuskich, jak produkować proteiny z nietradycyjnych płodów rolnych i płodów roślinnych oraz jak produkować więcej na miejscu i nie importować" - wyjaśnia deputowany w ZN.

Pytany o tematy rozmowy Macron-Morawiecki, francuski polityk stwierdził, że: "Przyszłością Europy jest energetyka jądrowa. Bez niej nie będzie neutralności CO2 i niezależności energetycznej UE. Francuskich prezydent i polski premier będą o tym rozmawiać podczas spotkania". "W przyszłości procesy produkcji będą bardziej zintegrowane, dlatego też potrzebujemy osi ekonomicznej, którą może być Weimar, tj. współpraca naszych państwo oraz Niemiec" - dodał deputowany.

Polacy są zainteresowani również francusko-niemieckimi projektami wojskowymi, budowy samolotu czy europejskiego czołgu. Potrzebujemy również współpracy obronnej, a do tego potrzeba większego zrozumienia tzw. fantasme partnera, czyli jego obaw i wyobrażeń. Mam na myśli spojrzenia na Rosję. We Francji za mało wiemy na temat tych obaw naszych partnerów z Polski czy Estonii - mówi Petit. "Bardzo podobał mi się wyważony dyskurs premiera Morawieckiego na temat relacji Rosja-Europa i uważam, że rozmowy na ten temat mogą być ciekawe zarówno dla polskiego premiera, jak i francuskiego prezydenta" - stwierdził Petit.

"W relacjach polsko-francuskich są napięcia, ale ja zawsze podkreślam w rozmowie z parlamentarzystami francuskimi, że społeczeństwo polskie jest o wiele bardziej proeuropejskie niż społeczeństwo francuskie, jak wskazują sondaże" - zauważa Petit, dodając, że relacje polsko-francuskie w kontekście brexitu są " przyszłościowe" dla obu krajów.

W kręgu naszego rządu są ludzie, którzy nie chcą bliskiej współpracy z Europą Wschodnią, z Polską, a jedynie w ramach tzw. starej Europy, ale ja uważam, że to jest stare myślenie i błąd. Nie ma Europy bez Polski, Bałkanów czy Rumunii - podkreśla deputowany. Jak tworzyliśmy Europejską Wspólnotę Węgla i Stali również istniało wiele konfliktów między nami a Niemcami, ale udało się je przezwyciężyć. Uważam, że nie ma Europy bez konfliktów - wspomina polityk. "Ja czuję się świetnie w Krakowie, czuję się tam u siebie. Do granicy z Białorusią czuję się u siebie, w Europie. Francuzi czują się dobrze w Polsce, ja mam zaszczyt reprezentować tych ludzi we francuskim parlamencie - zauważa deputowany.

Poseł Petit odniósł się również do debaty politycznej w Polsce. "Obecna w Polsce debata polityczna to jest debata przeszłości, jak wychodzić z komunizmu, ale młodzież i społeczeństwo już o tym nie myśli i patrzy na przyszłości, a przyszłością Europy jest wspólnota z Polską i coraz więcej osób we Francji to rozumie" - podsumowuje Petit. Uważam, że 90 proc. relacji francusko-polskich to są relacje gospodarcze i to jest bardzo dobre - podkreśla Petit, komentując niedawną wizytę ministra odpowiedzialnego za inwestycje i handle Francka Riestera w Polsce.

Z Paryża Katarzyna Stańko