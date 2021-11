Petr Fiala 13. premierem niezależnej Republiki Czeskiej

Petr Fiala, którego prezydent Czech Milosz Zeman mianował w niedzielę premierem, to 13. szef rządu w historii niezależnej Republiki Czeskiej. Określany jako polityk mało charyzmatyczny i stroniący od udzielania się w mediach, Fiala krytycznie wypowiadał się w przeszłości m.in. o Europejskim Zielonym Ładzie czy udziale Rosji i Chin w rozbudowie czeskiej elektrowni atomowej.

Jest pierwszym profesorem politologii w Republice Czeskiej. Bohemista i historyk z wykształcenia, nowy wydział politologii zbudował i kierował nim na Uniwersytecie Tomasza G. Masaryka w Brnie, skąd pochodzi. Miał już za sobą doświadczenia dziennikarza i propagatora Międzynarodowej Unii Paneuropejskiej. W 2004 roku zwyciężył w wyborach na rektora Uniwersytetu TGM w Brnie i piastował tę funkcję przez dwie kadencje.

57-letni politolog, któremu powiodło się w polityce - piszą o nowym premierze dziennikarze. Zaczynał od funkcji naukowego doradcy prawicowego, cieszącego się małą popularnością rządu Petra Neczasa (w latach 2010-2013). Przez rok był w nim szefem resortu szkolnictwa (20212-2013). Wstąpił do Obywatelskiej Partii Demokratycznej i został jej przewodniczącym w 2014 r., po tym, jak uzyskała najgorszy w historii wynik w wyborach parlamentarnych.

ODS wspólnie z Unią Chrześcijańską i Demokratyczną - Czechosłowacką Partią Ludową (KDU-CzSL) oraz ruchem Tradycja Odpowiedzialność Prosperity 09 (TOP 09) stworzyły przed tegorocznymi wyborami koalicję wyborczą SPOLU. Dwa kolejne ugrupowania - Burmistrzowie i Niezależni (STAN) oraz Czeska Partia Piratów - stworzyły koalicję centrową. W wyborach do Izby Poselskiej 8 i 9 października te dwa przedwyborcze sojusze mają 108 mandatów w 200-osobowej Izbie. O możliwości utworzenia przez nie gabinetu lider ODS mówił tuż po opublikowaniu wstępnych wyników. 8 listopada liderzy pięciu partii podpisali umowę koalicyjną i potwierdzili, że lider ODS będzie premierem, a jego gabinet łącznie z nim samym będzie liczył 18 członków. Odchodzący rząd Andreja Babisza ma o trzech szefów resortów mniej.

Komentatorzy zgodnie oceniają, że Fiala nie jest przykładem charyzmatycznego przywódcy i polityka. Zachowuje rezerwę wobec dziennikarzy i woli mieć sprawnie działającą służbę prasową niż podtrzymywać własną obecność w mediach. Podkreślają też, że Fiala krytykował Europejski Zielony Ład, ale przyznał, że jest on rzeczywistością. Dystansuje się od małżeństw osób tej samej płci, nie zgadzał się z rosyjskim i chińskim udziałem w planach rozbudowy elektrowni atomowej w Dukovanach, wspiera politykę Izraela - także wobec Zachodniego Brzegu Jordanu.

Odnosząc się do jednej z wypowiedzi kanclerz Niemiec Angeli Merkel dotyczącej wypędzenia Niemców po II drugiej wojnie światowej, Fiala mówił, że jednostronne spojrzenie na historię nie pomaga w rozwoju wzajemnych stosunków. Nie zgadzał się też z wprowadzeniem kwot na przyjmowanie migrantów, a kierowana przez niego partia, należąca do tej samej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim co Prawo i Sprawiedliwość, wyraziła poparcie dla Polski w czasie obecnego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej.

Z Pragi Piotr Górecki