Pfizer zapowiada opóźnienia w dostawach do UE szczepionek przeciw Covid-19 (aktualizacja)

Koncern farmaceutyczny Pfizer zapowiedział w piątek, że na przełomie stycznia i lutego, przez trzy do czterech tygodni, spowolni dostawy szczepionek przeciw Covid-19 do państw UE. Firma tłumaczy to koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w fabryce Puurs w Belgii, gdzie szczepionki są produkowane.

Amerykański koncern zapewnił, że chwilowe spowolnienie dostaw szczepionek ma na celu znaczące zwiększenie ich produkcji, czego efektem ma być zwiększona dostępność preparatu od końca lutego. Zanim jednak do tego dojdzie, wyjaśniał Pfizer, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji w fabryce, które wymagają dodatkowych zgód urzędów regulacyjnych.

"Pfizer ciężko pracuje, aby w tym roku dostarczyć więcej dawek niż pierwotnie planowano, a nowy deklarowany cel to 2 mld dawek w 2021 roku - uzasadniał koncern w komunikacie prasowym. - Zmiany, które mają zostać wprowadzone w strukturze produkcji, wymagają dodatkowych zezwoleń regulacyjnych, a zatem w najbliższej przyszłości mogą wystąpić wahania w harmonogramach zamówień i dostaw w zakładzie Puurs po to, aby umożliwić nam szybkie zwiększenie wielkości produkcji".

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ze swej strony zapewniła, że mimo zapowiadanego spowolnienia Pfizer obiecał, iż wszystkie szczepionki, oczekiwane przez UE w pierwszym kwartale tego roku, zostaną dostarczone zgodnie z planem.

"Po ogłoszeniu zbliżających się opóźnień w produkcji od razu zadzwoniłam do dyrektora zarządzającego firmy Pfizer (…) Zapewnił mnie, że dostawa wszystkich dawek gwarantowanych w I kwartale (do krajów UE ), zostanie zrealizowana zgodnie z tym planem" - powiedziała szefowa KE na konferencji prasowej w Lizbonie.

W reakcji na zapowiadane spowolnienie w dostawach szczepionek sześć krajów UE - Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa i Szwecja wystosowały wspólny list do KE z wnioskiem o wywarcie nacisku na firmy Pfizer/BioNTech. Ministrowie zdrowia tych sześciu państw wyrazili "poważne zaniepokojenie" i podkreślili, że "ta sytuacja jest nie do przyjęcia i nie tylko wpływa na planowane harmonogramy szczepień, ale także zmniejsza wiarygodność procesu szczepień".

"Jesteśmy zobowiązani do poinformowania naszego społeczeństwa i grup szczególnie narażonych na ryzyko zachorowania na Covid-19, że ich szczepienie zostanie opóźnione, pomimo wyjątkowych wysiłków naszych rządów, aby zapewnić terminowość dostaw. Prosimy o pilne skontaktowanie się z BioNTech/Pfizer w celu zażądania publicznego wyjaśnienia i podkreślenie potrzeby zapewnienia stabilności i przejrzystości terminowych dostaw" - napisano w liście.

Rząd Litwy ogłosił już, że jego dostawy szczepionek zostaną zmniejszone do 54 505 dawek z 108 810 początkowo oczekiwanych w ciągu najbliższych czterech tygodni, co oznacza zmniejszenie o prawie 50 proc.