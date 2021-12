Pianista Ingolf Wunder: dźwięki, które do nas docierają zmieniają nas jako jednostki biologiczne

Naukowo udowodniono, że te dźwięki, które do nas docierają, zmieniają nas jako jednostki biologiczne; im lepsza jakościowo muzyka, tym większe zmiany jest w stanie wprowadzić - mówił we wtorek podczas ceremonii inauguracji forum cyfrowego ONZ IGF2021 w Katowicach laureat II nagrody Konkursu Chopinowskiego w 2010 r. Ingolf Wunder.

"Chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, jak ważna jest jakościowa muzyka oraz edukacja muzyczna w świecie cyfrowych technologii i sztucznej inteligencji. Jesteśmy otoczeni technologią, żyjemy w świecie, w którym ze wszystkich stron docierają do nas rozmaite bodźce" - zauważył pianista.

"Nasze przyzwyczajenia związane z korzystaniem z technologii w przyszłości zmienią się. Możemy założyć, że sztuczna inteligencja będzie miała wpływ na wszystkie sfery naszego życia. Będziemy mieli kontakt z treściami audio i wideo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. (...) Nasz umysł może świadomie skupić się na kilku rzeczach na raz, natomiast nasza podświadomość przyswaja wszystko, co nas otacza. W tym ciągłym napływie treści, z którym mamy do czynienia, doświadczamy także muzyki i dźwięku. Jest to coś, od czego nie możemy uciec, nawet jeśli zasłonimy sobie uszy" - podkreślił.

Zwrócił uwagę, że muzyka i dźwięki mają wyjątkowe znaczenie dla ludzkiego organizmu.

"Przede wszystkim dlatego, że dźwięki przetwarzamy najszybciej, a zatem bardzo łatwo jesteśmy w stanie je sobie przyswoić. (...) Pamiętajmy, że muzyka w kategoriach fizyki, to po prostu częstotliwość. Nasz organizm składa się z komórek, z których każda także ma swoja częstotliwość. To co słyszymy ma bezpośredni wpływ na to, jak funkcjonuje nasz organizm, a nawet w jaki sposób DNA koduje białko, w jaki sposób białka tworzą komórki, a komórki budują nas samych. Miliardy komórek obumierają w naszym organizmie każdego dnia i są one zastępowane przez nowe komórki i te nowe komórki są bezpośrednio zmieniane przez rzeczywistość, z która obcujemy" - przekonywał Wunder.

"Naukowo udowodniono, że te dźwięki które do nas docierają zmieniają nas jako jednostki biologiczne. (...) Im lepsza jakościowo muzyka, tym większe zmiany jest w stanie wprowadzić. Czym jest wysokiej jakości muzyka? Jest to muzyka, która dostarcza naszemu organizmowi odcieni, ma przesłanie emocjonalne, jest to także bardzo duża różnorodność informacji, które do nas docierają w postaci dźwięków. (...) Z drugiej strony, muzyka niskiej jakości może być porównana do śmieciowego jedzenia" - ocenił pianista.

Podkreślił, że muzyka może być obiektywnie wartościowa albo nie, wbrew temu, co mówią przedstawiciele firm fonograficznych - że wszystko to tylko kwestia gustu.

Z Katowic Artur Ciechanowicz