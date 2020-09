PIE: Centralne planowanie na Białorusi zaszkodziło gospodarce

Zapaść na Białorusi wynika przede wszystkim ze strukturalnych problemów tamtejszej gospodarki; ponad 60 proc. produkcji przemysłowej i PKB tworzone jest przez wymagający restrukturyzacji sektor państwowy oparty na centralnym planowaniu - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny.

Jak zaznaczyło PIE, o głębokości obecnego kryzysu na Białorusi i niepewności sytuacji gospodarczej w tym kraju świadczy wykupowanie walut zagranicznych z kantorów oraz wstrzymanie udzielania kredytów przez część banków.



zobacz też: Białoruś kupi rosyjską ropę po absurdalnie niskiej cenie

- Mimo że pandemia COVID-19 nie spowodowała jeszcze na Białorusi głębokiej recesji (według oficjalnych danych w pierwszych siedmiu miesiącach 2020 r. PKB Białorusi spadło tylko o 1,6 proc.), w długiej perspektywie na pogorszenie nastrojów społecznych wpłynął zwiększający się dystans rozwojowy w stosunku do sąsiadujących krajów UE i Rosji - zaznaczyli analitycy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE".



zobacz też: Historyczna dostawa amerykańskiej ropy popłynie na Białoruś. Z polskim pośrednikiem

Eksperci zwrócili uwagę, że trwające na Białorusi protesty związane przede wszystkim ze sfałszowaniem wyborów prezydenckich mają również podłoże ekonomiczne. - Zapaść wynika przede wszystkim ze strukturalnych problemów białoruskiej gospodarki; wciąż ponad 60 proc. produkcji przemysłowej i PKB tworzone jest przez wymagający restrukturyzacji sektor państwowy oparty na centralnym planowaniu - wskazali.

Dla Białorusi cała ostatnia dekada była okresem stagnacji gospodarczej; w obawie przed osłabieniem autorytarnego reżimu władze unikały podejmowania reform, co utrudniało pozyskanie zagranicznych pożyczek i inwestycji - tłumaczą analitycy. Głównym zagrożeniem dla stabilności białoruskiej gospodarki stała się postępująca w ostatnich latach redukcja rosyjskich subsydiów. - Bardzo korzystne warunki, na jakich Białoruś otrzymuje surowce z Rosji sprawiają, że ta gałąź gospodarki jest kluczowa dla wpływów do białoruskiego budżetu - przetwórstwo ropy naftowej odpowiada za ok. 10 proc. PKB kraju - zaznaczył PIE. Rosja jest też głównym odbiorcą białoruskiej produkcji przemysłowej.

Białoruś jest uzależniona od Rosji również pod względem zadłużenia - na Rosję przypada prawie połowa jej całkowitego publicznego długu zewnętrznego - zauważyli analitycy. Jak podkreślili, manipulowanie ceną i ilością dostarczanych surowców oraz udzielanymi pożyczkami stało się dla Moskwy "prostym mechanizmem wywierania wpływu (...) na białoruski system władzy".