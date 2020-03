Pięć krajów UE zgodziło się przyjąć co najmniej 1600 małoletnich migrantów

Pięć krajów Unii Europejskiej uzgodniło w piątek w Brukseli, że przyjmie co najmniej 1600 dzieci migrantów, przebywających w Grecji bez rodziców - poinformowała na konferencji prasowej w Brukseli komisarz UE do spraw wewnętrznych Ylva Johansson.

W piątek odbyło się spotkanie ministrów ds. wewnętrznych krajów UE, którzy rozmawiali m.in. o kwestiach migracji.

Jak powiedziała Johansson, pierwsi małoletni bez opieki prawdopodobnie znajdą domy w Luksemburgu już w przyszłym tygodniu.

Obecnie na wyspach greckich przebywa w zatłoczonych obozach ponad 42 tys. migrantów, w tym około 5,5 tys. małoletnich bez opieki. Według Europolu około 10 proc. z nich ma mniej niż 14 lat.

Finlandia, Francja, Niemcy, Luksemburg i Portugalia zaproponowały ich przyjęcie, a Johansson powiedziała, że co najmniej dwa inne kraje wyraziły zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu podczas piątkowego spotkania ministrów spraw wewnętrznych UE. Nie wymieniła ich jednak z nazwy.

Johansson zasugerowała, że napięcia między Grecją a Turcją związane z migrantami mogły zachęcić kraje do działania. Dziesiątki tysięcy migrantów i uchodźców usiłuje przedostać się do Grecji drogą lądową od wschodu, od strony Turcji oraz przez morze po ogłoszeniu przez Ankarę otwarcia dla migrantów dotychczas strzeżonych granic. Doszło do starć z grecką policją.

Turcja zobowiązała się w 2016 roku do zatrzymania nielegalnej migracji ze swojego terytorium do Unii Europejskiej w zamian za wsparcie ze strony Wspólnoty. W Turcji przebywa ok. 3,7 miliona syryjskich uchodźców i jest to największa populacja uchodźców na świecie.

Z Brukseli Łukasz Osiński