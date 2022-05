Pierwsza dama USA spotka się z ukraińskimi uchodźcami w Rumunii i na Słowacji

W dniach 5-9 maja pierwsza dama USA Jill Biden zamierza odwiedzić Rumunię i Słowację, gdzie spotka się z uchodźcami z Ukrainy, amerykańskimi żołnierzami, dyplomatami, pracownikami organizacji humanitarnych i nauczycielami – poinformowało jej biuro.

W najbliższą niedzielę 8 maja, gdy w USA obchodzony jest Dzień Matki, Jill Biden spotka się z ukraińskimi matkami i dziećmi, które uciekły ze swoich domów w wyniku rosyjskiej agresji - przekazało w poniedziałek biuro żony prezydenta USA Joe Bidena.

W piątek 6 maja pierwsza dama USA ma odwiedzić amerykańskich żołnierzy w bazie lotniczej w Konstancy w Rumunii. Poleci także do Bukaresztu, gdzie m.in. spotka się z pracownikami ambasady USA. Na Słowacji Jill Biden odwiedzi Bratysławę, Koszyce oraz miejscowość Vyszne Nemecke, gdzie trafiają uchodźcy wojenni z Ukrainy. Ma się tam spotkać z ukraińskimi uciekinierami wojennymi, a także z urzędnikami i pracownikami organizacji pomocowych.

To kolejna amerykańska wizyta wysokiego szczebla w regionie, po niezapowiedzianej niedzielnej misji delegacji Kongresu USA w Kijowie, której przewodziła szefowa Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Nancy Pelosi.

W piątek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców poinformowało, że od początku wojny z Ukrainy uciekło niemal 5,5 mln ludzi, a liczba ta może wzrosnąć w tym roku do 8,3 mln. Według danych ONZ do ubiegłej środy do Polski przedostało się ponad 3 mln Ukraińców, blisko 820 tys. znalazło się w Rumunii, a ponad 370 tys. na Słowacji.