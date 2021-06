Pierwsza spotkanie Putina z Bidenem. Długa lista tematów

W Genewie rozpoczął się w środę szczyt z udziałem prezydentów USA i Rosji, Joe Bidena i Władimira Putina. Po przybyciu na miejsce przywódcy uścisnęli sobie dłonie i udali się na rozmowy do biblioteki, gdzie usiedli razem z szefami dyplomacji obu krajów, Antonym Blinkenem i Siergiejem Ławrowem.

Spotkanie przywódców obu krajów to pierwsze takie spotkanie od zaprzysiężenia Bidena w styczniu.

Zdaniem komentatorów minimalnym celem spotkania prezydentów USA i Rosji jest przywrócenie przynajmniej w miarę stabilnych relacji.

Dominuje przekonanie, że nie dojdzie do zasadniczego przełomu po miesiącach relacji pełnych napięć.

Przywódca Rosji Władimir Putin na początku spotkania z prezydentem USA Joe Bidenem w środę w Genewie wyraził nadzieję na produktywne rozmowy. Biden podkreślił, że spotkania twarzą w twarz są zawsze lepsze.



Media zarejestrowały początek spotkania w bibliotece willi La Grange, gdzie obok Putina i Bidena usiedli szefowie dyplomacji obu krajów: Siergiej Ławrow i Antony Blinken.



Prezydent Rosji powiedział do Bidena: "Jest wiele kwestii, które się nagromadziły. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze spotkanie będzie produktywne".

Amerykański prezydent stwierdził zaś: "Zawsze lepiej spotkać się twarzą w twarz".

Trudne spotkanie

Spotkanie to zapowiadano jako bardzo trudne z powodu stanu dwustronnych relacji, po czterech miesiącach ostrej retoryki.



Putin przybył do willi La Grange prosto z lotniska limuzyną Aurus, która w drodze na miejsce przejechała przez most udekorowany amerykańskimi i rosyjskimi flagami.



Długa lista tematów

W komentarzach podkreśla się, że lista tematów rozmów Bidena i Putina jest obszerna, a przewidywana długość spotkania, czyli 4-5 godzin - jedynie orientacyjna.