Pierwsze fabryki półprzewodników w Indiach

Największe państwo Subkontynentu chce stać się hubem gospodarki cyfrowej. Nie chodzi przy tym jedynie o liczne start-upy oferujące programy i usługi dla biznesu w sektorze IT, gdzie przedsiębiorstwa indyjskie od dawna są liczącą się globalnie siłą.

W coraz większym stopniu Indusi liczą na inwestycje produkcyjne, pozwalające im wytwarzać także elektroniczny „hardware”.

W ostatnim czasie mnożą się konkretne sygnały dotyczące budowy fabryk półprzewodników oraz zaawansowanych produktów konsumenckich w Indiach.

Zarówno inwestorzy jak i rząd liczą, że otwarcie tego typu instalacji przyczyni się do przekształcenia Indii w elektroniczny hub.

W połowie września indyjskie media obiegła wiadomość, że joint venture indyjskiej Vedanty, znanej dotychczas z branży wydobywczej oraz tajwańskiego Foxconnu, czołowego wytwórcy sprzętu sygnowanego przez amerykański Apple, zbuduje w stanie Gudźarat linię produkcyjną mikroprocesorów. W kompleksie produkcyjnym ma powstać też fabryka ekranów oraz jednostka odpowiedzialna za testowanie wyrobów.

Podobne fabryki planuje otworzyć dubajski NextOrbit wraz z izraelskim Tower Semiconductor w stanie Karnataka oraz singapurski IGSS Venture w Tamil Nadu. Jednostki produkcyjne, które w planach mają być operacyjne już za dwa lata, będą pierwszymi wytwórniami chipów na subkontynencie indyjskim. W czerwcu ogłoszono zaś budowę pierwszej indyjskiej fabryki ekranów w stanie Telagana.

Inwestycje są wynikiem kalkulacji biznesowej wspartej polityką rządu. Podobnie jak w innych państwach będących pod presją niedoboru półprzewodników, rząd Narendry Modiego stworzył program zachęt dla tego sektora. Przewiduje on zarówno ułatwienia administracyjne, jak i hojne zwolnienia podatkowe. Rząd stanowy Gudźaratu podpisał z Vedantą i Foxconnem stosowne memorandum inwestycyjne, a ogłoszenie projektu zostało rozpropagowane przez premiera Modiego. Rząd federalny wspiera powstawanie inwestycji produkcyjnych również przez politykę celną. Wysokie są taryfy na gotowe produkty elektroniczne, a znacznie niższe stawki obejmują komponenty i surowce w elektronice.

Zarówno inwestorzy jak i rząd liczą, że otwarcie tego typu instalacji przyczyni się do przekształcenia Indii w elektroniczny hub. Dostępność chipów i ekranów ma przekonać kolejnych producentów sprzętu do przenoszenia przynajmniej części produkcji do Indii. Kalkulacja opiera się po części na dostępności siły roboczej i wielkości indyjskiego rynku, który konsumuje coraz większe ilości elektroniki. Z drugiej strony rachunek geopolityczny – wzrost napięcia między Europą i USA a Chinami – każe przypuszczać, że Indie z czasem będą uważane za bezpieczną i atrakcyjną lokalizację także dla produkcji zorientowanej na eksport.

Wszystko wskazuje na to, że półprzewodniki produkowane w indyjskich fabrykach będą prawdopodobnie przynajmniej na razie należeć do starszych generacji. Jak w wypowiedzi dla portalu biznesowego BQ Prime stwierdził Anil Argwal, prezes Vedanty, inwestycja uczyni „laptopy i tablety bardziej dostępnymi” dla Indusów. Z indyjskich fabryk nie będą więc przynajmniej na razie wychodzić najnowsze typy mikroprocesorów, które znajdują zastosowanie w najnowocześniejszych maszynach i urządzeniach.

Jednak coraz więcej wskazuje, że na subkontynencie będzie wytwarzanych również coraz więcej najbardziej prestiżowych amerykańskich elektronicznych produktów konsumenckich. Jeśli wierzyć zapowiedziom ogłoszonym w „India Today”, wkrótce do istniejącej fabryki sprzętu Apple zarządzanej przez wspomniany tajwański Foxconn mogą dołączyć kolejne wytwórnie sygnowane także przez Vedantę i grupę Tata, indyjski koncern wielobranżowy.

