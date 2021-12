Pierwsze pociągi na linii kolejowej Laos-Chiny

W Laosie otwarto linię kolejową łączącą stolicę tego kraju Wientian z chińską prowincją Yunnan. Dla ChRL to kolejny etap rozbudowy infrastruktury w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku, a dla Laosu szansa na rozwój gospodarczy.

Pierwszy pociąg pasażerski wyruszył z laotańskiej stolicy do turystycznego miasta Vang Vieng w piątek po południu miejscowego czasu. Pociąg nazwano "Lan Xang", co oznacza "Milion Słoni" i jest nawiązaniem do nazwy dawnego laotańskiego królestwa.

Licząca ponad 400 kilometrów nowa linia kolejowa powstawała od grudnia 2016 roku. Jest częścią ponad 1000-kilometrowego odcinka biegnącego do miasta Kunming w chińskiej prowincji Yunnan.

Niemal połowa laotańskiej części trasy biegnie przez 75 górskich tuneli. W górskim terenie wybudowano także 167 mostów. 70 proc. kosztów przedsięwzięcia, sięgających 6 mld USD, pokrył Pekin, linią zaś będzie zarządzała chińsko-laotańska spółka joint venture, w której główną rolę odgrywają chińskie firmy.

Linia Laos-Chiny ma być częścią jednego z korytarzy gospodarczych powstających w ramach forsowanej przez rząd ChRL Inicjatywy Pasa i Szlaku - zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia budowy portów, kolei i dróg w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Afryce. Chiny planują, że w przyszłości trasa poprowadzi dalej, przez Tajlandię i Malezję do Singapuru, dając im lepszy dostęp do tamtejszych portów. W Tajlandii trwa już budowa pierwszego odcinka torów, które mają biec od granicy z Laosem do Bangkoku. Linia ta ma zostać otwarta do 2028 roku.

Władze 7-milionowego Laosu, jednego z najbiedniejszych państw regionu, liczą, że nowoczesna kolej będzie stymulowała wzrost gospodarczy i pomoże w walce z ubóstwem. Dotąd istniały tam niecałe 4 kilometry torów, łączące Wientian z Tajlandią, przez którą odbywa się zdecydowana większość handlu.

Pociągi no nowej trasie mają się poruszać z maksymalną prędkością 160 km/h. Zmniejszy to koszty transportu towarów i znacznie skróci podróże przez pokryty górami kraj. Spodziewane jest, że na nowym połączeniu zyskają handel oraz turystyka. Jednak z powodu pandemii Covid-19 granicę z Chinami będą na razie mogły przekraczać jedynie pociągi towarowe. Firma zarządzająca linią poinformowała, że docelowo zaplanowano dwa połączenia pasażerskie i dwa towarowe dziennie. Zwolennicy przedsięwzięcia wskazują, że Laos od dziesięcioleci potrzebował dostępu do alternatywnego szlaku handlowego, a tylko Chiny były w stanie go zapewnić.

Krytycy wskazują jednak, że Laos może nie być w stanie skutecznie wykorzystać nowoczesnej infrastruktury, która przyniesie więcej korzyści jego sąsiadom. Zwracają też uwagę, że nie tylko sama technologia i materiały, ale również inżynierowie i robotnicy pracujący przy budowie kolei pochodzili z Chin, zaś Laotańczycy dotąd nie odczuli pozytywnych skutków przedsięwzięcia, pod którego realizację zostały wywłaszczone tysiące rolników, często za minimalnym odszkodowaniem. Ekonomiści ostrzegają, że niezamożny azjatycki kraj mogą spotkać trudności ze spłatą kredytu zaciągniętego na budowę w Chinach i niebezpieczeństwa spirali zadłużenia.

Tomasz Augustyniak