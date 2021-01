Pierwsze podczas prezydencji Portugalii spotkanie rządu Costy z KE

W lizbońskiej dzielnicy Belem zakończyło się w piątek wieczorem pierwsze podczas prezydencji Portugalii w Radzie UE spotkanie rządu Antonia Costy z Komisją Europejską. Głównym tematem były sprawy związane z pandemią Covid-19 oraz unijna polityka migracyjna.

W trakcie spotkania omawiano też kwestie związane z ochroną środowiska, transformacją cyfrową, a także pomocą społeczną.

W związku z kryzysem epidemicznym spotkanie zostało ograniczone do jednodniowych obrad. Zrezygnowano z dodatkowego dnia posiedzenia, co w przeszłości stanowiło powszechną praktykę. Także skład delegacji KE, która przybyła do Lizbony, był ograniczony jedynie do ośmiu komisarzy.

Delegacji unijnej przewodniczyła szefowa KE Ursula von der Leyen, która podczas spotkania zapewniła, że szczepionki przeciwko Covid-19 firm Pfizer/BioNTech, obiecane w pierwszym kwartale, zostaną dostarczone zgodnie z planem.

W trakcie posiedzenia premier Portugalii Costa wezwał państwa członkowskie UE do tworzenia rezerw szczepionek przeciwko Covid-19. Stwierdził, że działanie to jest pożądane z powodu "trudnych do przewidzenia sytuacji", takich jak deklaracje koncernu Pfizer o ewentualnych opóźnieniach.

"Istnieje poważne ryzyko wystąpienia niespodziewanych zdarzeń w łańcuchu dostaw szczepionek" - oświadczył Costa na konferencji prasowej po spotkaniu z delegacją KE. Dodał, że innym priorytetem w okresie portugalskiej prezydencji jest rozpoczęcie przez Unię wypłat z funduszu odbudowy gospodarki.

Z Lizbony Marcin Zatyka