Pierwsze sześć krajów stało się członkami CPTTP

W życie weszła w niedzielę umowa o Wszechstronnym i Rozwojowym Partnerstwie Transpacyficznym (CPTPP), oświadczył dziś David Parker, minister handlu Nowej Zelandii. Jest to przerobiona wersja umowy Partnerstwa Transpacyficznego (TPP), ale z udziałem 11 krajów, czyli bez USA, które w styczniu 2017 r. wycofały się z TPP, podpisanej przez 12 państw w lutym 2016 r.

Umowa ta obowiązuje od niedzieli w: Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Japonii, Meksyku i Singapurze.

Wietnam dołączy do niej 14 stycznia, poinformował na swojej stronie internetowej Departament Spraw Zagranicznych i Handlu Australii, o czym donosi agencja Reuters.Po zakończeniu procesu ratyfikacji, co potrwa 60 dni, stronami CPTPP zostaną: Brunei, Chile, Malezja i Peru.Bank inwestycyjny HSBC przekazał w komunikacie prasowym, że w pierwszych sześciu krajach - stronach umowy od niedzieli usunięto 90 procent ceł na towary. Był to pierwszy etap ich redukcji.„Umowa ta zapewnia Nowej Zelandii po raz pierwszy lepszy dostęp do trzech znaczących gospodarek: Japonii, Kanady i Meksyku. Mamy potencjał, by nasz kraj oszczędzał, gdy umowa w pełni wejdzie w życie, po 222 milionów dolarów (NZ) rocznie, czyli po ok. 149 mln USD” – powiedział minister Parker.Z kolei Australia oczekuje m.in. korzystnych warunków dla wywozu jej produktów rolnych, w tym pszenicy, co było m.in. jednym z powodów amerykańskiej konkurencji, aby lobbować przeciwko TPP, ocenia Reuters.