Pierwszy komercyjny lot między ZEA a Izraelem

Emirackie linie lotnicze Etihad wysłały we wtorek pomoc humanitarną dla Palestyńczyków ze stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, co jest pierwszym znanym bezpośrednim lotem komercyjnym między tymi dwoma państwami.

W przeszłości samoloty prywatne i dyplomatyczne często musiały latać do krajów trzecich przed udaniem do Izraela ze względu na to że ­- jak przypomina Associated Press - ZEA nigdy nie nawiązały oficjalnych stosunków dyplomatycznych z Izraelem.

"Etihad przeprowadził lot z pomocą humanitarną z Abu Zabi do Tel Awiwu w dniu 19 maja, by zapewnić Palestyńczykom zaopatrzenie medyczne" - poinformowały AP państwowe linie, zaznaczając, że na pokładzie nie było pasażerów.

Emiracka agencja prasowa WAM poinformowała z kolei, że rząd ZEA dostarczył 14 ton środków medycznych - m.in. 10 respiratorów - "mających wspierać wysiłki na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19 i jej wpływu na okupowane terytorium palestyńskie".

Izraelskie władze lotnicze nieoficjalnie potwierdziły, że lot odbył się w porozumieniu z rządem Izraela.

ZEA zostały założone dopiero w 1971 roku i nie mają tak złożonej historii relacji z Izraelem, jak inne państwa w regionie. Mimo że nie uznają tego kraju, pozwalają na wizytę izraelskim urzędnikom, a w przyszłym roku Izrael weźmie udział w opóźnionej wystawie Expo 2020 w Dubaju.

Nieoficjalnie arabskim państwom Zatoki Perskiej zdarza się współpracować z Izraelem, ponieważ łączy je stosunek do Iranu. Jednak takie relacje pozostają bardzo kontrowersyjne wśród arabskiej opinii publicznej, która sprzeciwia się normalizacji stosunków z powodu nierozwiązanej kwestii palestyńskiej.