Pierwszy pociąg towarowy połączył Wietnam z Kazachstanem

W grudniu ruszył projekt zmierzający do przeniesienie części wolumenu wietnamskiego eksportu z pokładów statków na tory. Dotarcie do odbiorców towaru w głębi kontynentu zajmuje sporo czasu, dlatego poszukiwane są nowe rozwiązania.

Operatorem projektu jest wietnamska Spółka Akcyjna Kolei Transportowo-Handlowych (Ratraco), oddział państwowych linii kolejowych.

Kolejowe połączenie Kazachstanu z Wietnamem już działa

Pociąg rozpoczyna swój bieg w Ho Chi Minh w południowym Wietnamie, następnie mija Hanoi, przekracza chińską granicę w prowincji Guangxi, podąża na północ do Xianu i kończy bieg w Ałmatach. Według informacji podanej przez Ratraco jeszcze w 2022 r. trasą tą przewieziono 70 kontenerów załadowanych komponentami elektronicznymi.

Według chińskiej agencji prasowej Xinhua nowe połączenie zapewnia przede wszystkim oszczędność czasu. Przetransportowanie drogą morską produktów wytworzonych w Wietnamie do terenów położonych w głębi Azji Środkowej dotychczas zajmowało około 50 dni. Kolejowe rozwiązanie skraca czas tranzytu o połowę.

Odcinek trasy pomiędzy Xianem a Kazachstanem jest częścią infrastruktury wykorzystywanej w transporcie między Chinami a Europą w ramach flagowego projektu prezydenta Xi Jinpinga, tj. Nowego Jedwabnego Szlaku. Nie jest to zresztą pierwszy raz kiedy wietnamskie produkty korzystając z chińskiego zaplecza kolejowego docierają do odległych odbiorców. W 2021 r. zainaugurowano połączenie Wietnam-Chiny-Europa. Jego poszczególne odnogi docierały do Hamburga, Melzo (Włochy) i Liege (Belgia). Ostatnia destynacja najpierw została połączona pociągiem z Hanoi, potem z Da Nang, przy czym inauguracja kursu z drugiej stacji początkowej została opóźniona ze względu na wojnę w Ukrainie.

Kto skorzysta najbardziej na połączeniu kolejowym Wietnamu z Kazachstanem?

Na tranzycie na pewno zyskują Chińczycy. Według danych terminala Pingxiang z granicy chińsko-wietnamskiej pierwszy kwartał zeszłego roku w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. przyniósł 240 proc. wzrost wartości towarów, które przeszły przez ręce tamtejszych celników. Znaczący udział w tym miały importowane owoce.

Biorąc pod uwagę tendencję producentów do przenoszenia fabryk do krajów Azji Południowo-Wschodniej dobrze rozwinięta infrastruktura tamtego regionu to podstawa niezakłóconych dostaw. Znaczna większość transportu na świecie odbywa się obecnie drogą morską, jednak w przypadku niektórych państw geografia może przemawiać na korzyść kolei.

