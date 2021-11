Pierwszy prezydent Ukrainy o relacjach z Polską. "Historia nie może nam przeszkodzić"

- Nie zapominamy tego, że Polska jako pierwsza w 1991 r. uznała niepodległość Ukrainy - mówi w wywiadzie dla WNP.PL pierwszy prezydent tego kraju Leonid Krawczuk. - Jesteśmy skazani na siebie, na wzajemnie korzystne kontakty gospodarcze, militarne i każde inne.

Trzydzieści lat ukraińskiej niepodległości to także wcale nie tak mało wzajemnych kontaktów gospodarczych. Biznes ukraiński inwestował w polskie huty czy stocznie. Zbigniew Drzymała, biznesmen z Grodziska Wielkopolskiego, onegdaj jeden z najbogatszych Polaków, na zachodzie Ukrainy wybudował fabrykę swojej firmy Inter Groclin, gdzie były produkowane znane w całej Europie fotele samochodowe.Nasi piłkarze grali w ukraińskich klubach. Mariusz Lewandowski zdobył w szeregach Szachtara Donieck puchar Europy. W tymże samym klubie miał także (na początku swojej międzynarodowej kariery) zagrać... Robert Lewandowski. Ostatecznie jednak przetarg o Lewego wygrała niemiecka Borussia. W polskich ligach jeżdżą ukraińskie zespoły żużla. Ostatnio głośno się zrobiło w świecie siatkarskim o tym, że w polskiej Plus Lidze zagra zespół ze Lwowa.Gdy zaś Ukraińcy na początku lat dziewięćdziesiątych demonstrowali sprzeciw wobec sfałszowania wyborów prezydenckich przez Wiktora Janukowycza, wspierali ich z estrady w Kijowie polscy muzycy. Śpiewał z zaimprowizowanej sceny między innymi Grzegorz Markowski. Podczas drugiego Majdanu demonstrujących odwiedzali liczni politycy z Warszawy. Był tam nawet prezes PiS, który dziarsko odpowiadał na okrzyk „Sława Ukrainie” - „Herojom Sława”.Już po ostatnim Majdanie, prócz coraz większego napływu ukraińskiej siły roboczej, mamy też rozwój stosunków gospodarczych. Trudno znaleźć na Ukrainie sklep (spożywczy, przemysłowy, odzieżowy), gdzie nie ma polskich wyrobów. Do Polski zaś szerokim strumieniem płynie choćby ukraińskie mięso drobiowe. To jednak nie koniec wzajemnych kontaktów. Mówi się o rozwoju połączeń gazowych pomiędzy naszymi krajami. To pozwoliłoby łatwiej obejść dyktat Gazpromu. Również niebawem miałaby powstać linia elektryczna łącząca dwa systemy energetyczne. Wielka część benzyn sprzedawanych w ukraińskich stacjach to wyroby litewskiej spółki Orlenu. Najbogatszy zaś Ukrainiec, Rinat Achmetow, będąc właścicielem klubu piłkarskiego Szachtar, chciał w pewnym momencie przenieść go do Wrocławia, gdzie obecnie mieszka około 100 tysięcy przybyszy z Ukrainy. Bo jego zespół, po zajęciu przez Rosjan Doniecka, stał się na Ukrainie bezdomny. Jak na razie z tej przeprowadzki nic nie wyszło, ale kto wie...„Polskiego śladu” można też szukać u najważniejszych polityków ukraińskich. Pierwszym prezydentem niepodległej już Ukrainy został Leonid Krawczuk. Człowiek urodzony (co prawda przed wojną, w roku 1934) w Polsce, na dawnych Kresach Wschodnich. Obecnie jest bardzo chory, ale zdążyliśmy przed chorobą porozmawiać z nim o okolicznościach odzyskania niepodległości.- Trzeba pamiętać, że ZSRR to były bardzo różne narody, rasy, religie. Wszystkie zostały wrzucone do jednej struktury państwowej. To połączenie trzymało się nie na wzajemnych interesach. Integracja była więc wymuszona tylko siłą. Wszystko działało póki partia komunistyczna miała czym dzielić.Jednocześnie podstawowym aksjomatem władz centralnych było tworzenie narodu radzieckiego, czyli de facto rusyfikacja. Tak bowiem wymyślono to w Moskwie. Te próby okazały się absolutnie chybione, gdy tylko Gorbaczow wprowadził zasadę jawności (głastnost). Opisom nieudanych eksperymentów nie było końca.Jako człowiek zaangażowany w te procesy widziałem, że innego wariantu, jak rozpad ZSRR nie było. Kraj znajdował się wtedy w tragicznej sytuacji ekonomicznej. Za tym szła degradacja pozytywnych emocji czy złudzeń, jakie wcześniej mieli obywatele imperium do swojego kraju. Jeśli byśmy we trzech (Jelcyn, szef władz Białorusi Stanisław Szuszkiewicz i ja) nie podjęli w grudniu 1991 decyzji w Puszczy Białowieskiej o rozwiązaniu ZSRR, stałoby się to w drodze gwałtownej. Nieuniknione stałyby się konflikty zbrojne. Wręcz mogłoby się to wszystko przerodzić w krwawą wojnę domową. A państwo sowieckie dysponowało przecież olbrzymim potencjałem broni jądrowej. Gdyby więc konflikt się rozlał, to mógłby się przerodzić w wojnę światową. A to był przykład chyba jedyny w historii imperiów, że rozpadło się ono w sposób pokojowy. I na dodatek w zgodzie z ówczesną konstytucją ZSRR. Nie była to więc jakaś geopolityczna tragedia, jak obecnie uważa Putin. Zdanie to wypowiedziane przez prezydenta Rosji trudno nazwać czymś innym, niźli populizmem. Bo Putin uważa, że Rosja i ZSRR jest tym samym. To absolutnie nieprawda.- Kryzysy cenowe zdarzały się już wcześniej. Mógł więc taki proces wywołać jakieś turbulencje, ale nie powinno to mieć decydującego wpływu na los takiego państwa, jak ZSRR. Oczywiście kryzysy gospodarcze (także te wywołane zmniejszającymi się wpływami z eksportu) mogły mieć znaczenie dla sytuacji mieszkańców kraju.Przyczyną rozpadu była jednak przede wszystkim „głasnost”. Do wiadomości publicznej oficjalnie doszły takie prawdy, jak „głód na Ukrainie” w latach trzydziestych, zbrodnicze represje komunistycznego państwa wobec własnych obywateli. A cierpiało te represje miliony ludzi i to często z absolutnie błahych przyczyn. Ponadto systemowe represje wobec religii i księży, ograniczenia praw do decydowania o sobie republik związkowych, preferowanie na każdym szczeblu języka rosyjskiego i faktyczne ograniczenia praw języków narodów wchodzących w skład ZSRR, hołubienie tylko państwowej kultury i ograniczanie jakichkolwiek odstępstw od oficjalnej linii propagandowej. To oczywiście wiele osób widziało, ale oficjalnie się o tym nie mówiło.Dopiero głasnost pokazała te wynaturzenia w całości. Reakcją na wynaturzenia było pragnienie uniezależnienia się od Moskwy. Widziałem te procesy z bliska, na całej Ukrainie. W innych republikach było podobnie. Na Ukrainie powstał spis (uaktualniany do tej pory) ludzi, którzy zostali doprowadzeni do śmierci głodowej podczas kolektywizacji, w latach trzydziestych. Obecnie w tym spisie znajduje się już ponad 4 miliony nazwisk ofiar stalinowskich represji. A całkowita liczba ofiar „gołodomoru” sięga (wedle wyliczeń specjalistów) nawet 5-6 milionów.„Głód na Ukrainie” z lat trzydziestych do tej pory dzieli sporą część Ukraińców. Jedni uważają to za zorganizowaną eksterminację, drudzy mówią „tylko” o komunistycznej zbrodni na określonej grupie ludzi – rolników niechętnych kolektywizacji. Ja uważam, że to była zorganizowana eksterminacja. Zabierano rolnikom wszystkie płody, zwierzęta. Z góry zakładano, że będą umierać z głodu. Przy okazji Stalin rozprawiał się z jakimikolwiek marzeniami o ukraińskiej samodzielności. Bo wieś ukraińska to był rozsadnik ukraińskich marzeń o niepodległości w latach pierwszej wojny światowej. Zniszczenie chłopstwa ukraińskiego oznaczało także szansę na szybszą rusyfikację, ujednolicenie mentalne z resztą kraju.Każda z republik miała też podobne, skutkujące wieloma ofiarami, wydarzenia. I nagle się okazało, że tak podkreślane miliony ofiar drugiej wojny światowej są w mniejszości w stosunku do ilości ofiar własnego państwa. To wszystko pokazała głasnost. Dzięki temu powstało coś takiego, jak historyczna pamięć całych narodów. Ich krzywd! A wniosek z tej wiedzy był jeden: w takim kraju żyć już nie chcemy!- On i jego otoczenie nie przewidzieli takiego biegu wypadków. Kilka razy z nim na ten temat rozmawiałem. Zawsze potwierdzał, że jego jedynym zamiarem była tylko reforma państwa w jego dotychczasowych granicach, ale i także z pozostawieniem partii komunistycznej u władzy. Bez planów głębokich reform. Głasnost zaś miała stwarzać wrażenie głębi tych reform.Gorbaczow to człowiek o dużym egocentryzmie i przekonany o własnej nieomylności. Wydawało mu się, że co postanowi, to i tak będzie. Wydawało mu się, że „głasnost” niewiele kosztuje, a daje dużo lepsze poczucie obywatelom. No i się przeliczył. Rosjanie traktują go więc jak zdrajcę, a uznanie ma na Zachodzie. Bo zrobił jednak coś wielkiego – „imperium zła” upadło.- Państwo było już w tak kiepskim stanie, że pewnie prędzej czy później jakieś fundamentalne zmiany musiałyby nastąpić. Tyle że nikt nie może wiedzieć, jak długo by to trwało. Może 5, może 10 lat. Chyba jednak nie dłużej. Bo przecież już od lat siedemdziesiątych rozwijał się ruch dysydencki. Także na Ukrainie. Zwykły zaś człowiek nie widział przed sobą żadnej perspektywy lepszego życia. Powoli więc narastał kryzys społeczny. Gorbaczow czuł to. Dlatego zainicjował głasnost, licząc, że to obywatelom wystarczy.- Takie marzenia mieli właściwie wszyscy działacze partyjni od szczebla republikańskiego w górę. Oni nie wyobrażali sobie innego życia, innej kariery. Dla nich Związek Radziecki to była ojczyzna.- Mam wrażenie, że Stanisław chyba wypowiedział tę tezę pod większą sensacyjność wywiadu z dziennikarzem. Bo nie chce mi się wierzyć, że on nie pamięta, po co jednak tam jechaliśmy. Wcześniej przecież spotykaliśmy się kilka razy w Moskwie, by omówić projekt nowej umowy związkowej. Tam też ustalaliśmy, że trzeba się spotkać w jakimś dalekim od dziennikarzy miejscu, by omówić przyszłość naszych krajów. Bo projekt umowy związkowej ciągle nie mógł się wykluć. Ukraina proponowała konfederację, a Gorbaczow stanowczo przeciw temu protestował. Jelcyn uważał, że musimy (trzy kraje słowiańskie) wziąć wszystko w swoje ręce i coś postanowić. Spotkanie (znów na wniosek Jelcyna) miało być bez obecności Gorbaczowa. Bo wedle Jelcyna obecność głowy państwa radzieckiego utrudni nam szczerą rozmowę. Same jednak rozmowy miały dotyczyć nowej umowy związkowej. To Jelcyn zaproponował Białoruś jako miejsce spotkania. Zakładał, że każde spotkanie w Rosji byłoby jakoś kontrolowane przez Gorbaczowa.Na Ukrainie jeszcze na początku grudnia 1991 roku miało miejsce referendum w sprawie przyszłości kraju. 90,3 proc. głosujących było za wyjściem ze składu ZSRR. Nie mogliśmy tego faktu ignorować. Dlatego też w białowieskich Wiskułach podpisaliśmy faktyczny układ konfederacyjny. Powstała Wspólnota Niepodległych Państw.Zawarty traktat głosił, że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich jako podmiot prawa międzynarodowego przestał istnieć. Gorbaczow protestował, twierdząc, że „O losie wielonarodowego państwa nie mogą decydować trzy republiki”, ale nie miał już żadnych sił po swojej stronie, które by nas po prostu aresztowały. Wspólnota, z siedzibą w Mińsku, miała wiązać niepodległe republiki oraz pomóc w uporządkowaniu sytuacji po rozpadzie imperium sowieckiego. Rychło też akces do Wspólnoty zadeklarowały republiki azjatyckie oraz Azerbejdżan, Armenia, Mołdawia. Przyłączenia odmówiły: Gruzja Litwa, Łotwa, Estonia.- Oddziały stacjonujące na Ukrainie stały się następnego dnia po ogłoszeniu deklaracji rozwiązania ZSRR częścią nowej armii Ukrainy. Niestety takiego samego kroku nie udało się zrobić z Flotą Czarnomorską, stacjonującą w Sewastopolu. To był błąd, który pozwolił Rosji na łatwe przejęcie Krymu w roku 2014. Tylko że trzeba pamiętać, iż ponad 80 proc. kadry dowódczej w tej części floty to byli Rosjanie. A liczna generalicja to już byli sami Rosjanie. Niezbyt się oni palili do służby pod ukraińskim sztandarem. A cały Krym był też w dużej części zasiedlony przez Rosjan.- Ten arsenał (165 rakiet strategicznych z głowicami jądrowymi) w całości był przywieziony z zakładów wewnątrz Rosji. Na Ukrainie był tylko magazynowany. Nie mieliśmy wtedy żadnych fachowców, którzy mogliby się zająć kontrolą stanu technicznego tej broni. Ponadto siły atomowe podlegały bezpośrednio pod Moskwę. Mieliśmy więc podobne obawy, jak w przypadku Floty Czarnomorskiej. A i Zachód naciskał byśmy wyrzekli się tego arsenału. Tym bardziej, że wszystkie te rakiety były wycelowane w kierunku USA. A przysłowiowa „walizka atomowa” była w posiadaniu Gorbaczowa, a potem Jelcyna. Choć w samej Ukrainie pojawiały się też głosy byśmy broni atomowej nie oddawali. Po latach, po rosyjskiej aneksji Krymu, po tym co się stało w Donbasie, kto wie, czy wtedy ci szaleńcy (jak ich nazywaliśmy) nie mieli racji.- Ja byłem prezydentem jeszcze do 1994 roku. W tym czasie te stosunki były jak najlepsze. Choć jednocześnie spotykając Jelcyna, zawsze widziałem, że jego mentalność nie odbiega od przywódców ZSRR. Wszyscy oni uważali, że Ukraina to strefa wpływów Moskwy. Jelcyn potrafił mi przypomnieć, że dzięki Rosji mamy gaz. Tkwiła w nim ta sowiecka mentalność, że oni nam ten gaz dają, a nie sprzedają.Od samego też początku Jelcyn zaczął naciskać na przekształcenie Wspólnoty Niepodległych Państw w organizm bardziej zjednoczony wokół Rosji. Jego żelaznym tematem podczas naszych licznych rozmów było opowiadanie o konieczności tworzenia wspólnych struktur ponadpaństwowych.- Zdecydowały głosy ze wschodniej, bardzo prorosyjskiej części Ukrainy. A tam niezbyt się podobały moje gesty w kierunku ustanowienia Ukrainy państwem niezaangażowanym, wręcz neutralnym. A jednocześnie te wschodnie rejony to 10 milionów wyborców. Ponadto w tych czasach wszyscy biednieli. I choć dotyczyło to także i Rosji, to wyborcy ze wschodu Ukrainy jakoś nie chcieli tego widzieć jako proces nieunikniony, w czasach przejścia od komunizmu do kapitalizmu. Bo wszyscy w tamtych czasach uważali, że niepodległość to gwarancja bogatszego życia.Wykorzystał tę sytuację Leonid Kuczma. Obiecywał, że uczyni język rosyjski urzędowym, gaz tanim, będziemy przyjaźnić się z Rosją. Wygrał wybory, choć ja otrzymałem jednak prawie 46 proc. głosów. Ponadto już wtedy problemem stały się systemowe fałszerstwa w niektórych wschodnich rejonach. Prym w tym wiedli działacze dawnej partii komunistycznej. Dochodziły do Kijowa głosy o wymianach całych urn z głosami. Działo się to na oczach ówczesnej milicji. Nikt nie interweniował. A potem wygrany Kuczma faktycznie kontynuował moją politykę balansowania pomiędzy Rosją i Zachodem.W XXI wieku następcy Kuczmy – Wiktor Juszczenko, Petro Poroszenko czy obecny prezydent Wołodymyr Zelenski – już zdecydowanie postawili na Zachód. Nawet Janukowycz starał się co jakiś czas przypominać, że Ukraina przybiera kurs prozachodni. Czy mówił to szczerze, to już zupełnie inna sprawa. Niech historia go osądzi. A my nawet historię mieliśmy bardziej związaną z Zachodem niźli z Rosją. Zresztą zachodniego kierunku dopominają się obecnie zwykli Ukraińcy. Ludzie zasmakowali już w demokracji. Mimo wielu jej ułomności. Szczególnie te ułomności widać właśnie na Ukrainie. Ciągle wielka korupcja, sądy bardzo powoli przyjmują kształt znany z Unii Europejskiej. Ale społeczeństwo nie zraża się tym. Celem jest ciągle demokracja i Europa.- To typowe fałszerstwo historyczne, mające ulegalnić agresywne zamiary Rosji względem Ukrainy. Bo Putin potrafił nawet publicznie powiedzieć, że nie ma Ukraińców. To albo mówiący trochę innym językiem Polacy, albo też wręcz Rosjanie. Trudno takie absurdy nawet komentować. Mogę tylko prezydentowi Rosji poradzić, by nie wypowiadał się w sprawach, na których się kompletnie nie zna. Bo to go kompromituje. Choć on po prostu przemawia do Rosjan w taki sposób, w jaki oczekują jego rodacy. Przy czym im częściej przemawia w ten sposób Putin, tym dla nas lepiej. Bo Ukraińcy wreszcie widzą intencję prezydenta Rosji, który chciałby za wszelką cenę wciągać Ukrainę do swojej strefy wpływów.- Język rosyjski był zdecydowanie preferowany jeszcze w czasach sowieckich. Stąd takie zjawisko, które trwa do tej pory. Ja jednak widzę, że rosyjskojęzycznych Ukraińców jest coraz mniej, a jednocześnie nie można tym ludziom odmówić patriotyzmu. Na podobnej zasadzie, czy o Amerykaninie byśmy powiedzieli, że to jest Anglik? A przecież obydwaj mówią w jednym języku.- Nie zapominamy tego. Spotykałem się kilkakrotnie z prezydentem Wałęsą. Potem już jako były prezydent z Aleksandrem Kwaśniewskim. Zawsze czułem szczere poparcie dla naszych dążeń niepodległościowych.W dalszym zbliżeniu nie mogą przeszkodzić sprawy historyczne. Trzeba te kwestie dokładnie i szczerze (z obydwu stron!) omówić i przejść do teraźniejszości. Tam, gdzie trzeba, to przeprosić. Tam, gdzie trzeba, wyjaśnić.Przypominam, że ja się urodziłem na terenie przedwojennej Rzeczypospolitej. To mi daje prawo do takiego, a nie innego wypowiadania się o sprawach historycznych. Tym bardziej, że tragiczne karty w naszych wzajemnych stosunkach były pisane niekoniecznie tylko na Ukrainie i w Polsce. Coś o tym mogliby powiedzieć tak w Berlinie, jak i przede wszystkim w Moskwie. Dlatego też uważam, że jesteśmy wzajemnie skazani na siebie, na wzajemnie korzystne kontakty gospodarcze, militarne i każde inne.Rozmawiał Krzysztof Szczepanik