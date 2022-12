Piłkarze wystawią na próbę przyjaźń polsko-francuską

Niedziela godzina 16.00, mecz Polska-Francja na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej. Piłkarze wystawią na szwank tradycyjną przyjaźń polsko-francuską. Z tej potyczki tylko jeden zespół wyjdzie zwycięski.

Mecz Polska-Francja nie zachwieje naszą przyjaźnią, ale chwilowo wystawi ją na próbę

Mamy szansę na awans, ale w niedzielnym meczu nie jesteśmy faworytem

Jak wygląda rozkład sił na gospodarczym boisku?

Żarty się skończyły. Na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Katarze dzieją się rzeczy, których jeszcze dwa tygodnie temu nikomu nawet nie przychodziły do głowy. Samoloty z lotniska w stolicy emiratu odlatują z zespołami, które odpadły w fazie grupowej. Hitem ostatnich dni była propozycja kibiców, że ograniczyć koszty w ramach jednego rejsu zabrać na pokładzie samolotu do Europy ekipy Niemiec i Belgii.

Dziś na murawę wybiegną reprezentacje Polski i Francji. Gdy oglądaliśmy ostatni mecz grupowy naszych przeciwników, którzy przegrali 1:0 z dużo niżej notowaną w rankingach Tunezją, można było odnieść wrażenie, że trójkolorowi są też do ogrania. Pewność siebie francuskich gwiazd, połączona z brakiem skuteczności oraz dużymi przetasowaniami w składzie zawiodła. Nawet gol strzelony przez Antoina Griezmana w doliczonym czasie gry po weryfikacji z użyciem VAR nie został uznany.

My mamy Roberta Lewandowskiego, a Francja Kyliama Mbappe

My mamy Roberta Lewandowskiego, oni mają Kyliama Mbappe, nasz bramkarz Wojciech Szczęsny obronił już na tych mistrzostwach dwa rzuty karne. Francuzi liczą na Hugo Llorisa, który w ich opinii jest jednym z najlepszych bramkarzy świata i ma szanse powstrzymać polskich napastników.

W najbliższą niedzielę piłkarze wystawią na szwank przyjaźń polsko-francuską

Polska i Francja jako członkowie Unii Europejskiej i NATO od lat prowadzą ożywioną wymianę handlową. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w minionym roku nasze wzajemne obroty wyniosły 26,21 miliardów euro z czego nasz eksport przekroczył 16,5 miliarda euro, a import 9,68 miliardów euro.

Jak wylicza Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH), Francja jest czwartym krajem na liście największych inwestorów w naszym kraju. Ponad 1200 francuskich dużych i małych firm działa na polskim rynku. Najważniejsze sektory, w których francuski biznes jest zaangażowany to oczywiście handel i duże sieci supermarketów, produkcja przemysłowa, w tym dwie fabryki samochodów osobowych i dostawczych. Francuzi są obecni w budownictwie, produkcji chemicznej. Francuskie banki i towarzystwa ubezpieczeniowe są powszechnie rozpoznawalne. Podobnie jak firmy działające w telekomunikacji i dziale usług finansowych. Do tego trzeba dodać bramy garażowe, sieci hotelarskie, inwestycje w nieruchomości komercyjne.

Szacowana wartość bezpośrednich inwestycji francuskich na koniec 2021 roku przekroczyła 93,8 miliardy złotych.

Polski biznes jest coraz bardziej obecny we francuskiej gospodarce

My nie jesteśmy tak powszechnie obecni we francuskiej gospodarce. Mamy jednak kilka spektakularnych sukcesów.

Budowana sieć paczkomatów jest poza konkurencją lokalnego biznesu. Polskie firmy produkują okna i urządzenia wyposażenia mieszkań, wytwarzane są naczepy samochodowe, materiały budowlane, artykuły spożywcze.

Od czasów napoleońskich nasz sentyment do narodu francuskiego jest wielki i patetyczny, jak wspólny idol muzyki poważnej, czyli Fryderyk Chopin. Ferdynand Foch był marszałkiem Polski i Francji i oba narody były mu wdzięczne za swoją służbę państwową. Dlatego wydaje się, że nie bylibyśmy przeciwni, aby mecz w Katarze zakończył się remisem i w serii rzutów karnych przynajmniej dwa strzały francuskich piłkarzy obronił Wojciech Szczęsny. Wówczas to drużyna Francji w najbliższy poniedziałek będzie mogła się spakować i odlecieć samolotem linii Air France z Dohy do Paryża.