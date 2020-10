PiS pisze do szefa PE ws. Barley; we wtorek wniosek o odwołanie jej z funkcji

PiS złoży we wtorek na posiedzeniu kierownictwa Parlamentu Europejskiego wniosek o odwołanie z funkcji wiceprzewodniczącej ten instytucji Katariny Barley w związku z jej wypowiedzią o "finansowym zagłodzeniu" Węgier.

Chodzi o ubiegłotygodniowy wywiad z niemiecką polityk dla nadawcy Deutschlandfunk, w którym wezwała ona do wywierania większej presji na Węgry w celu utrzymania zasad praworządności. W kontekście tym, odpowiadając na pytanie dotyczące tego, co dalej zrobić z Węgrami, mówiła o "głodzeniu finansowym" tego kraju.

Szef delegacji PiS w Parlamencie Europejskim Ryszard Legutko powiedział w poniedziałek PAP, że zwrócił się w związku z tym do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassolego.

"Dziś wieczorem sprawa stanie na biurze PE (składa się ono składa się z przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, 14 wiceprzewodniczących i pięciu kwestorów - PAP). Jutro mamy posiedzenie grupy, na którym mam nadzieję wniosek o odwołanie zostanie zaaprobowany. Potem na posiedzeniu konferencji przewodniczących go złożę" - powiedział PAP Legutko.

Jak zaznaczył, w liście w tej sprawie do Sassolego z kopią do przewodniczących wszystkich grup politycznych, wskazał na naruszenia regulaminu, do których dopuściła się Barley. "To jest wypowiedź niedopuszczalna w kontekście relacji w obrębie państw UE. Historycznie jest ona bardzo przykra i przywołująca jak najgorsze skojarzenia" - zaznaczył polityk PiS.