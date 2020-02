PiS: zainteresowanie debatą w PE na temat praworządności w Polsce będzie niewielkie

Zainteresowanie zaplanowaną na przyszły tydzień debatą w PE na temat praworządności w Polsce będzie niewielkie. Decyzja o jej zorganizowaniu została zainspirowana działaniami polskiej opozycji w europarlamencie oraz innych frakcji – uważają europosłowie PiS.

Złożona z szefostwa grup politycznych i przewodniczącego PE konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego zdecydowała w czwartek o dodaniu do porządku obrad przyszłotygodniowej sesji plenarnej punktu dotyczącego praworządności w Polsce.

Wniosek w tej sprawie złożyła Frakcja Odnowić Europę, uzasadniając to podpisaniem ustawy rozszerzającej dyscyplinarność sędziów w Polsce.

Jadwiga Wiśniewska, europosłanka PiS uważa, że takie decyzje są inspirowane działaniami polskiej opozycji w PE. "Debata ma się odbyć w przyszłym tygodniu w bardzo późnych godzinach wieczornych, najprawdopodobniej w środę. Spodziewam się nikłego zainteresowania. Presja, jaka wywołują w PE przedstawiciele totalnej opozycji, bo tak sami siebie nazwali, budzi coraz większy niesmak. To niepotrzebne wynoszenie polskich spraw na forum europejskiej i przedstawianie Polski w złym świetle" - wskazała.

Jej zdaniem tłem tej decyzji są zbliżające się wybory prezydenckie w Polsce.

"Ostatnie głosowanie nad rezolucją w sprawie Polski pokazało jednak, że w samym EPL znaczna część europosłów nie popiera tej hucpy, jaką sufluje opozycja. Były przewodniczący PE Antonio Tajani nie poparł rezolucji dot. praworządności w Polsce, jak również duża grupa francuskich eurodeputowanych z tej rodziny politycznej" - wskazała.

Podobnego zdania jest europoseł Ryszard Czarnecki (PiS). "To kolejne odgrzewanie starych kotletów. Jest to, jak policzyłem, już 11 debata na temat Polski w PE, licząc łącznie debaty w komisjach i na sali plenarnej w ciągu nieco ponad 5 lat. Nie ma to żadnej mocy wiążącej w wymiarze formalno-prawnym" - powiedział Czarnecki.

Jak dodał, jest to "presja wywierana na Polskę" przez grupy polityczne w PE, m.in. lewicy, liberów, zielonych i w jakiejś części Europejskiej Partii Ludowej, którym - jak wskazał - nie podoba się polski rząd.

Jego zdaniem zainteresowanie debatą będzie niewielkie. "Mogę założyć się, że frekwencja będzie na poziomie 6-8 proc." - zaznaczył.

Z Brukseli Łukasz Osiński