PKB Francji może spaść w tym roku o 10 proc.

Bank Francji poinformował we wtorek, że w II kwartale br. przewiduje spadek PKB o ok. 15 proc., a w całym 2020 r. - o ok. 10 proc. Powrót do poziomu sprzed kryzysu związanego z pandemią koronawirusa nastąpi dopiero w połowie 2022 r. - szacuje francuski bank centralny.

"Aktywność gospodarcza odbija się w maju (...), pozostając na poziomie znacznie poniżej normy" - informuje Banque de France w comiesięcznym badaniu koniunktury.

Utratę aktywności szacuje się na -17 proc. pod koniec maja wobec -27 proc. w kwietniu i -32 proc. w marcu.

Francuska gospodarka skurczy się w tym roku o ok. 10 proc. pomimo stopniowego ożywiania aktywności począwszy od trzeciego kwartału - ocenia bank centralny. Zgodnie z jego szacunkami wzrost PKB Francji nie odzyska poziomu sprzed kryzysu przed połową 2022 r.

Produkt krajowy brutto powinien odbić się o 7 proc. w 2021 r., a następnie zwiększyć się jeszcze o 4 proc. w 2022 r., nawet jeśli stopa bezrobocia osiągnie w połowie 2021 r. prognozowany najwyższy poziom 11,5 proc.