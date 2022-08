Platforma Krymska wzywa Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania się z Ukrainy

Wzywamy Rosję do natychmiastowego i bezwarunkowego wycofania wszystkich swoich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową - oświadczyli we wtorek uczestnicy Platformy Krymskiej; ich oświadczenie zamieściło na swej stronie biuro prezydenta Ukrainy.

"Jesteśmy do głębi zaniepokojeni nasilaniem się represji ze strony rosyjskich władz okupacyjnych, w tym naruszaniem praw rdzennych Tatarów Krymskich, co poważnie zagraża ich możliwościom pełnego korzystania z praw człowieka, zachowania i rozwoju ich kultury, edukacji i tożsamości" - czytamy w oświadczeniu.

"Niepokoi nas również agresywne narzucanie nauki języka rosyjskiego, rosyjskich programów nauczania i materiałów oraz próby wykorzystania systemu edukacji do promowania wśród dzieci służby w siłach zbrojnych lub siłach pomocniczych Federacji Rosyjskiej" - oznajmili uczestnicy sesji Platformy Krymskiej w Kijowie.

"Wyrażamy też głębokie zaniepokojenie licznymi doniesieniami o przymusowym przesiedlaniu przez Federację Rosyjską obywateli Ukrainy, w tym cywilów i jeńców wojennych, z południowych i wschodnich regionów Ukrainy na Krym i do Rosji" - przekazali.

Biorący udział w kijowskim spotkaniu potępili także zajmowanie przez Rosję ukraińskich portów, co utrudnia swobodę żeglugi na morzach Czarnym i Azowskim oraz zagraża globalnemu bezpieczeństwu żywnościowemu. Potępili próby handlowania przez Rosję skradzionymi w Ukrainie zbożem i wyrobami metalowymi.

"Potępiamy rosyjskie próby przymusowej integracji z Rosją części terytorium Ukrainy, które są obecnie pod kontrolą rosyjskich sił zbrojnych w wyniku tej nielegalnej inwazji. Wszelkie próby siłowej zmiany granic Ukrainy są poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, i nie zostaną uznane" - oświadczyła Platforma Krymska.

"Wyrażamy naszą determinację, aby nadal wspierać Ukrainę, pomagać jej politycznie, gospodarczo, oraz w zakresie bezpieczeństwa".

Platforma Krymska to forum przywódców państw i organizacji międzynarodowych, które stawia sobie za cel doprowadzenie do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy. W tym roku Platforma zebrała się po raz drugi. Większość zagranicznych gości uczestniczyła w niej zdalnie. Jedynym zagranicznym przywódcą, który przyjechał do Kijowa osobiście, był prezydent RP Andrzej Duda.

