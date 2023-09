Pluskwy w paryskich środkach transportu sporym problemem przed igrzyskami olimpijskimi

Ratusz w Paryżu wzywa rząd do podjęcia działań w związku z plagą pluskiew w stolicy, w tym w środkach transportu - metrze i pociągach wysokich prędkości TGV - w związku z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 2024 roku.

Pluskwy w ostatnich latach zaatakowały więcej, niż jedno na 10 gospodarstw domowych we Francji, niezależnie od poziomu dochodów - podała stacja BFM TV.

W czwartek paryski ratusz wezwał rząd do opracowania planu zwalczania pluskiew, po odnotowaniu "znaczącego odrodzenia się" tego pasożytniczego gatunku.

"Pluskwy stanowią problem zdrowia publicznego i jako taki należy je zgłaszać. Państwo musi pilnie zebrać wszystkie zainteresowane strony, aby wdrożyć plan działania współmierny do tej plagi, podczas gdy cała Francja przygotowuje się do przeprowadzenia Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2024 r." - napisał Emmanuel Gregoire, pierwszy zastępca mer Paryża Anne Hidalgo, w piśmie do premier Elisabeth Borne.

Jak wynika z najnowszego raportu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowia (ANSES), pluskwy kosztowały francuskie gospodarstwa domowe 230 mln euro rocznie w latach 2017-2022.

W ostatnich tygodniach użytkownicy kilku miejsc publicznych w regionie paryskim, takich jak poczekalnia na lotnisku Roissy CDG, pasażerowie metra paryskiego oraz pociągów wysokich prędkości TGV zgłaszają obecność pluskiew.

Minister transportu Clement Beaune poinformował w piątek o spotkaniu kryzysowym w sprawie pluskiew. "W przyszłym tygodniu zbiorę przewoźników, aby przekazać informacje na temat podjętych działań, aby służyć podróżnym" - zapowiedział minister na platformie X (d. Twitterze).

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 odbędą się w Paryżu od 26 lipca do 11 sierpnia 2024.