Po 68 latach Air India wraca do grupy Tata

W ramach programu prywatyzacji specjalny komitet powołany przez rząd Indii zdecydował o sprzedaży narodowego przewoźnika. Kupującym jest firma Talace, należąca do wielobranżowego holdingu Tata Sons, indyjskiej legendy biznesu. Po połączeniu z firmami lotniczymi należącymi już do jednej z najstarszych indyjskich rodzin biznesowych powstanie spółka o drugiej co do wielkości flocie na Subkontynencie. Ustępować będzie jedynie silnie zakorzenionemu na lokalnym rynku przewoźnikowi IndiGo.

Air India, jako indyjski przewoźnik narodowy, dominuje w przewozach międzynarodowych i jest partnerem LOT-u w ramach sojuszu Star Alliance.

Transakcja będzie sfinalizowana do 31 grudnia 2021 r.

Rząd Narendry Modiego realizuje program prywatyzacji majątku państwowego, zapowiadany po wyborach w 2019 r.