Po intensywnych rozmowach kalkulowanie nowej propozycji kompromisu ws. budżetu UE

Po intensywnych rozmowach na szczycie UE w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i Komisja Europejska liczą nowe kompromisowe propozycje - poinformowało źródło unijne.

Potrwać to ma "co najmniej" dwie godziny, co oznacza, że projekt ze świeżymi liczbami mógłby zostać położony na stół w piątek około godz. 15.

Po godz. 12 Michel spotykał się z płatnikami netto: kanclerz Niemiec Angelą Merkel, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a także przywódcami tzw. oszczędnej czwórki, czyli Holandii, Dani, Szwecji i Austrii. Państwa te najmocniej domagają się redukcji unijnej kasy do poziomu 1 proc. Dochodu Narodowego Brutto (DNB) UE.

Na razie nie wiadomo, o której wznowiona zostanie sesja robocza w gronie 27 państw. Osobne spotkanie po godz. 12 zorganizowała sobie grupa przyjaciół polityki spójności, w której jest kilkanaście krajów, w tym Polska, Hiszpania, Portugalia, Węgry, Czechy i Słowacja.

Rozziew między propozycją Michela, który przewiduje wydatki na poziomie 1,074 DNB, a klubem oszczędnych wynosi ponad 75 mld euro.