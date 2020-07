PO: krytyka PiS głosowania w sprawie pakietu mobilności to element kampanii wyborczej

Krytyka ze strony polityków PiS tego, że cała EPL nie zagłosowała za poprawkami do pakietu mobilności, to polityczne wykorzystywanie sprawy w kampanii wyborczej. PiS też nie przekonało całej frakcji EKR do poparcia - powiedziała w rozmowie z PAP europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO).

Poseł Radosław Fogiel (PiS) poinformował w czwartek na konferencji, że "Rafał Trzaskowski, który wielokrotnie szczycił się swoimi rozległymi kontaktami za granicą nie był w stanie przekonać kolegów z Europejskiej Partii Ludowej, aby nie głosowali w PE za rozwiązaniami uderzającymi w polskie firmy transportowe".

Europoseł Adam Bielan (PiS) stwierdził natomiast, że Europejska Partia Ludowa "w większości zagłosowała za tymi szkodliwymi przepisami".

Słowa Fogla i Bielana skrytykowała w czwartek Łukacijewska.

"Obaj panowie nie mają pojęcia o pracy nad pakietem mobilności. Złośliwości przedwyborcze są nie na miejscu. Po pierwsze, jak to się stało, że nie udało im się przekonać wszystko kolegów z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, aby poparli poprawki. Po drugie, dlaczego nie przekonali związku zawodowego Solidarność, który tak bardzo wspiera PiS, aby wsparł również polskich europosłów w walce o jak najlepsze przepisy. Niestety, Solidarność opowiedziała się za stanowiskiem, które realizowały Niemcy i Francja" - powiedziała PAP.

Jak dodała Łukacijewska, rozbieżności w głosowaniu - ok. 170 europosłów za poprawkami i ok. 550 przeciwko - nie dawały szans na korzystny wynik.

"Wykorzystywanie naszej ciężkiej pracy, ale także współpracy ponad podziałami politycznymi, jest elementem kampanii wyborczej. W PE podziały w sprawie pakietu miały od zawsze charakter nie polityczny, a geograficzny. Te słowa to brak szacunku dla nas, którzy przez trzy lata robiliśmy wszystko, aby ten pakiet opóźnić i zminimalizować jego negatywne skutki" - zaznaczyła europosłanka.

Szef delegacji PO-PSL, europoseł Andrzej Halicki pytany o sprawę głosowania stwierdził, że o korzystne zapisy w pakiecie mobilności powinien zabiegać przede wszystkim polski rząd. "Nie przypominam siebie aktywności naszego rządu w tym zakresie. Przypominam sobie natomiast batalię o te przepisy w Parlamencie Europejskim. Mówię o tym w kontekście zarzutów parlamentarzystów PiS" - wskazał w rozmowie PAP.

W środę PE zatwierdził w ostatecznym głosowaniu wywołujący wiele kontrowersji pakiet mobilności. Przepisy, którym sprzeciwiała się Polska i inne kraje naszego regionu, wprowadzają wiele zmian na rynku transportu drogowego. Pakiet zakłada m.in. objęcie przewoźników drogowych przepisami o delegowaniu pracowników i reguluje kwestię czasu odpoczynku kierowców.

Z Brukseli Łukasz Osiński