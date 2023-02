Po napaści na Ukrainę Rosja ma najniższe bezrobocie w historii

Inwazja na Ukrainę, sankcje Zachodu i wyrzeczenia z nimi związane nie prowadzą do radykalizacji nastrojów w Rosji. Ani inflacja, ani pogłębiająca bieda nie wypychają ludzi do większych wystąpień społecznych - pisze Business Insider Polska.

Inflacja w Rosji wyniosła w grudniu 11,9 proc.

Ok. 15 mln Rosjan żyje na granicy ubóstwa.

W listopadzie bezrobocie w Rosji sięgnęło 3,7 proc. To najniższy poziom w historii.

Tej zimy myśli Rosjan, podobnie jak obywateli państw zachodnich, zaprząta problem inflacji, która, według oficjalnych danych sięgnęła w grudniu 11,9 proc. To znaczny spadek w stosunku do rekordowego poziomu z kwietnia, kiedy inflacja wyniosła 17,8 proc. Warto jednak pamiętać, że to dane Rosstatu, które nie muszą mieć pokrycia w rzeczywistości. Mimo spadającego wskaźnika inflacji wojna z Ukrainą i będące jej konsekwencją sankcje na Rosję niewątpliwie pogorszyły sytuację rosyjskich gospodarstw domowych - podaje Business Insider Polska.

Ubóstwo sprzyja mobilizacji na wojnę na Ukrainie. To wśród najbiedniejszych grup społecznych jest najwięcej rekrutów

W pierwszej kolejności cierpią najbiedniejsze grupy społeczne. Jeszcze przed wojną poniżej progu ubóstwa żyło ok. 18 mln obywateli 146-milionowej populacji Rosji. – Co więcej, ok. 15 mln Rosjan żyje na granicy ubóstwa. Państwo robi wiele, by tej granicy nie przekroczyli i formalnie nie popadli w nędzę — mówi w rozmowie z Business Insider Polska Katarzyna Chawryło, ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. — Waloryzowane są zatem emerytury, zwiększono minimum socjalne, wprowadzono nowy zasiłek, skierowany do ubogich rodzin z dziećmi pomiędzy 6. a 17. rokiem życia — wymienia Chawryło.

Jednocześnie to przede wszystkim ta grupa społeczna została objęta mobilizacją. Jak zauważa Katarzyna Chawryło, Kreml wykorzystuje trudną sytuację osób, które w obliczu biedy, braku perspektyw zawodowych i możliwości społecznego awansu godzą się iść na front. Mobilizacja w dużo mniejszym stopniu objęła natomiast klasę średnią, osoby z dużych ośrodków miejskich, które tradycyjnie były przyczółkami oporu wobec władzy.

Mobilizacja do wojska stała się pośrednio sposobem na walkę z bezrobociem

Nie tylko inflacja w kraju spada. Według danych Rosstatu w listopadzie bezrobocie w Rosji sięgnęło 3,7 proc. To najniższy poziom w historii. Jeszcze w styczniu 2022 r. bezrobocie wynosiło 4,4 proc. Niższe wskaźniki bezrobocia to m.in. efekt częściowej mobilizacji, za sprawą której szeregi wojska zasiliło 300 tys. obywateli. Pozostawili po sobie wakaty w takich sektorach gospodarki jak przemysł maszynowy, zbrojeniowy, przetwórstwo czy transport. Choć oficjalnie mobilizacja dobiegła końca, wojsko nadal rekrutuje po cichu rezerwistów z określonymi specjalizacjami.

"Z przeprowadzonych badań wynika, że mobilizacja najmocniej uderzyła w mały biznes – na utratę pracowników skarżyło się ok. 29 proc. małych przedsiębiorstw (do 100 osób) oraz 11 proc. mikrofirm (do 15 zatrudnionych)" — można przeczytać w komentarzu Katarzyny Chawryło i Iwony Wiśniewskiej, opublikowanym na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich.

Czytaj więcej z Business Insider Polska