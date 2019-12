Po roku licznych podróży papieża następny też może być dla niego intensywny

O przyszłorocznych planach wizyt papieża Franciszka w krajach na czterech kontynentach mówią watykaniści w związku z jego urodzinami przypadającymi we wtorek. Papież kończy 83 lata. Nadal pod znakiem zapytania stoi to, czy odwiedzi ojczystą Argentynę.

Urodziny papieża są też okazją do podsumowania kończącego się roku, który minął pod znakiem jego licznych podróży. Podczas siedmiu pielgrzymek Franciszek odwiedził od stycznia 11 krajów: Panamę, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Maroko, Bułgarię i Macedonię Północną, Rumunię, Mozambik, Madagaskar i Mauritius, a także Tajlandię i Japonię.

Gdy w listopadzie w drodze do Bangkoku papież został zapytany w samolocie przez jednego z dziennikarzy, kiedy pojedzie do Argentyny, w której nie był od swego wyboru w 2013 roku, rozłożył ręce i wykonał gest, wskazujący dobitnie, że tego nie wie. Następnie powiedział, że jest to pytanie do Boga.

Wcześniej przy innej okazji wyznał, że nie wie, czy w przyszłym roku zdoła odwiedzić swój kraj, bo ma w planach inne podróże.

Żadna z podróży na 2020 rok nie została jeszcze oficjalnie zapowiedziana przez Watykan.

Papieską wizytę na Cyprze ogłosił niedawno prezydent tego kraju Nikos Anastasiadis po audiencji w Watykanie. Jak poinformował, Franciszek przyjął jego zaproszenie. "Wizyta papieża odbędzie się w przyszłym roku i zbiegnie się z 60. rocznicą ustanowienia Republiki Cypru" - zapowiedział Anastasiadis. Stolica Apostolska nie potwierdziła tych planów.

Po sobotniej papieskiej audiencji dla premiera Czarnogóry Duszko Markovicia zaczęto mówić o możliwości wizyty w tym kraju, którego nigdy nie odwiedził żaden biskup Rzymu.

Nie wyklucza się - jak podaje religijny portal "Il Sismografo" - że w przyszłym roku Franciszek odwiedzi Irak, dokąd nie zdołał pojechać św. Jan Paweł II, który pragnął odwiedzić rejon biblijnego miasta Ur, a także Sudan Południowy. Nie wiadomo jednak, czy zaistnieją warunki umożliwiające te nadzwyczaj trudne podróże, biorąc pod uwagę trwające krwawe zamieszki w Iraku i ciężki kryzys humanitarny w Sudanie Południowym. Do tego afrykańskiego kraju papież chciał jechać z anglikańskim arcybiskupem Justinem Welbym, ale nie było to możliwe z powodu sytuacji, jaka tam panuje.

Media informują także o rozważanej podróży do Indonezji, Timoru Wschodniego i Papui-Nowej Gwinei. Wszędzie tam był polski papież.

Kolejny wymieniony przez "Il Sismografo" możliwy cel pielgrzymki to Węgry, gdzie odbędzie się za rok międzynarodowy kongres eucharystyczny.

Z Rzymu Sylwia Wysocka