Po skandalu wódka Absolut oficjalnie znika z Rosji

W komunikacie opublikowanym przez francuski koncern alkoholowy Pernod Ricard podano, że odpowiadając na krytykę podjęto decyzję o wstrzymaniu w trybie natychmiastowym oficjalnego eksportu szwedzkiej wódki Absolut do Rosji.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Francuska grupa alkoholowa Pernod Ricard ogłosiła decyzję o całkowitym wstrzymaniu eksportu swojej wódki premium Absolut produkowanej w Szwecji do Rosji. W minionym tygodniu media oraz szwedzcy parlamentarzyści wyrażali swoje oburzenie wznowieniem od kwietnia tego roku normalnego eksportu alkoholu do Rosji objętej unijnymi sankcjami.

Pernod Ricard w swoim oświadczeniu przekazał, że podjął decyzję o sprzedaży wódki na rynek rosyjski ze względu konieczność wsparcia lokalnych pracowników. Wiele zagranicznych firm działających do tej pory w Rosji często nie wstrzymuje całkowicie swojej aktywności, aby nie narazić się na krytykę związaną z "doprowadzeniem do umyślnego bankructwa". Może to skutkować przejęciem majątku przez rosyjskie państwo i dodatkowo koniecznością zapłaty wysokiej grzywny.

Pod naciskiem opinii publicznej Pernod Ricard wstrzymał eksport wódki Absolut do Rosji

Pernod Ricard podał, że wstrzymał oficjalną sprzedaż w Rosji i spółka odpowiedzialna za markę The Absolut Company będzie przestrzegać rygorów sankcji. Jednak warto zwrócić uwagę, że niedawno rząd rosyjski opublikował oficjalną listę produktów zagranicznych firm, które zostały włączone do systemu tak zwanego importu równoległego. Zapisy dotyczą producentów samochodów i części zamiennych, firm technologicznych oraz znanych marek konsumenckich.

Oznacza to zielone światło dla prowadzenia wymiany towarowej z udziałem różnych pośredników i wykorzystywanie państw trzecich do obchodzenia sankcji. W przypadku wódki Absolut import równoległy był prowadzony z dobrym skutkiem przez ostatni rok.

Rosja omija sankcje i wydaje zgodę na prowadzenie równoległego importu

- W ostatnim okresie import równoległy alkoholu, w tym także wódek marki Absolut znacząco wzrósł i spółka nie ma nad tym kontroli - czytamy w oświadczeniu Pernod-Ricard.

Warto dodać, że nadal na rynek rosyjski dostarczane są ograniczone ilości innych alkoholi będących w portfolio grupy.

Pernod Ricard nabył markę Absolut od rządu szwedzkiego w 2008 roku płacąc 5,6 miliarda euro. Francuska firma obecna jest także w Polsce i produkuje wódki pod kilkoma brandami, między innymi: Wyborowa, Ostoya, Pan Tadeusz i Luksusowa.