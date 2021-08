Po uchwaleniu lex TVN iskrzy w stosunkach z USA

Uchwalenie przez Sejm ustawy wymierzonej we właściciela TVN - amerykański koncern Discovery - ustawy ograniczającej obecność w polskich stacjach telewizyjnych podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, znacznie zaogniło stosunki z naszym największym sojusznikiem - Stanami Zjednoczonymi. Jakie mogą być dalsze konsekwencje tego konfliktu?

Discovery: będą kroki prawne

Lex TVN zagrożeniem dla polsko-amerykańskich relacji

Co na to inwestorzy?

Czytaj więcej: Sejm przyjął Lex TVN. Co zawiera nowelizacja? Niemal natychmiast opublikowane zostało stanowisko Departamentu Stanu. - Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone uchwalonym przez izbę niższą parlamentu projektem, skierowanym przeciwko najchętniej oglądanej niezależnej stacji, która jest również jedną z największych inwestycji amerykańskich w kraju - napisał w oświadczeniu sekretarz stanu USA Antony Blinken.Dzień później - w czwartek po południu czasu polskiego - stanowisko wobec nowego prawa (które jeszcze musi przejść proces legislacyjny w Senacie i zostać podpisane przez prezydenta) zajął koncern Discovery, który w czwartek oficjalnie poinformował polskie władze o wszczęciu kroków prawnych ws. działań dotyczących koncesji dla TVN24.W komunikacie koncernu nowelizację nazwano "zamachem na niezależne media i wolność prasy" i uznano, że "jest wymierzona bezpośrednio w TVN Discovery, wiodącą w kraju niezależną grupę nadawczą i dostawcę wiadomości, a także jedną z największych inwestycji amerykańskich w Polsce".- Discovery z powodzeniem działa i inwestuje w Polsce od prawie 25 lat, co czyni nas obecnie jednym z największych międzynarodowych inwestorów i pracodawców w tym niesamowitym kraju. Szkodliwe i dyskryminujące działania obecnego polskiego rządu nie pozostawiają nam jednak innego wyjścia, jak wniesienie oskarżenia na podstawie dwustronnego traktatu inwestycyjnego między Polską a Stanami Zjednoczonymi - twierdzi cytowany w komunikacie JB Perrette, prezes i dyrektor generalny Discovery International.Ustawa, która według deklaracji jej autorów miała uszczelnić polski system medialny, spowodowała dość poważny konflikt z naszym największym sojusznikiem - Stanami Zjednoczonymi. Departament Stanu już bowiem zabrał krytyczny głos w tej sprawie i trudno sobie wyobrazić, by amerykańska administracja nie wspierała tak dużego koncernu, jak Discovery, w dalszych poczynaniach.- Polska traci w Stanach Zjednoczonych dobre imię i sympatię - twierdzi Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech i Waszyngtonie. Jego zdaniem są to straty, których nie można lekceważyć, bo wizerunek naszego kraju w oczach amerykańskich elit i biznesu w dłuższej perspektywie będzie decydował o relacjach z naszym najpotężniejszym sojusznikiem.- Gdyby nie ta sympatia, jaką Stany Zjednoczone darzyły przemiany w Polsce, nie uzyskalibyśmy wsparcia w paru kluczowych sprawach, by wymienić tylko redukcję naszych długów na początku lat 90. czy przyjęcie Polski do NATO. Można oczywiście powiedzieć, że rozszerzenie NATO było elementem większej amerykańskiej strategii, ale wybór tej strategii wcale nie był oczywisty. Gdyby Polska nie zdobyła zaufania jako kraj demokratyczny i praworządny, przywiązany do zachodnich wartości, nie bylibyśmy w NATO - tłumaczy były ambasador.Jego zdaniem spowodowane ustawą lex TVN zadrażnienie w stosunkach polsko-amerykańskich będzie miało - w dłuższej perspektywie - konsekwencje polityczne. Trudno spodziewać się sankcji, ale osłabienie jakości relacji politycznych prędzej czy później będzie miało przełożenie na stosunki gospodarcze.- Polska nie jest oczywistym wyborem jako miejsce do inwestowania i musiała dosyć długo czekać, zanim ją docenił amerykański kapitał. Uchwalona przez Sejm ustawa medialna godzi w dwie zasady fundamentalnie ważne w Ameryce: wolność mediów i ochronę inwestycji. Polski rząd wchodzi w konflikt ze światem mediów amerykańskich i międzynarodowych, a także ze środowiskami biznesu. Za ten konflikt zapłacimy wysoką cenę - ostrzega nasz rozmówca.Jak wskazuje, to przede wszystkim zagrożenie dla interesów politycznych. Polska jest w konflikcie z Unią Europejską, ma fatalne stosunki z Niemcami i Francją, a teraz rujnuje dobre stosunki z Ameryką, przywódcą NATO i całego świata zachodniego. Czy dla inwestorów jest to obojętne?- Nie jestem idealistą, kapitał lokuje się także w krajach niedemokratycznych, jeśli widzi tam ważne interesy, ale oczekuje stabilności, przewidywalności. To, co się dzieje w Polsce, stwarza poczucie kompletnej nieprzewidywalności, a tego inwestorzy bardzo nie lubią. Polska się oddala od świata zachodniego i nikt nie wie, dokąd właściwie zmierza. Politycznie, zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest to zgubne, gospodarczo co najmniej ryzykowne - dodaje były ambasador.Jego zdaniem wielkie koncerny sobie z tym poradzą, mają potężne zaplecze prawne i wsparcie amerykańskiej administracji – mogą inwestować wszędzie. Średni i mniejszy biznes może wybrać inne lokalizacje dla swoich inwestycji.- Nie wykluczam, że dla pomniejszenia strat wizerunkowych, będziemy mieli ofensywę uśmiechów skierowaną do amerykańskich firm, ale to nie wystarczy, żeby przywrócić zaufanie do Polski. Inwestorzy oczekują bezpieczeństwa prawnego, a nie umizgów polityków - podsumowuje Janusz Reiter.