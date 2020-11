Po zamachach w Austrii i Francji UE ma rozmawiać o instrumentach walki z terroryzmem

Po niedawnych zamachach we Francji i w Austrii unijni ministrowie spraw wewnętrznych będą rozmawiać na przyszłotygodniowym wirtualnym posiedzeniu na temat możliwych wspólnych działań, jakie UE może podjąć w walce z terroryzmem - poinformowały w piątek źródła w Brukseli.

"Ostatnie wydarzenia we Francji, Austrii, ale również w Niemczech pokazują nam po raz kolejny, że zagrożenie ze strony islamskiego terroryzmu w Europie pozostaje niestety bardzo wysokie" - mówił dziennikarzom dyplomata jednego z krajów członkowskich, zaangażowany w przygotowanie spotkania ministrów.

Ich wideokonferencja zaplanowana jest na piątek 13 listopada. Dokładnie tego dnia przed pięcioma laty doszło do serii zamachów terrorystycznych w Paryżu, m.in. na salę koncertową Bataclan. Łącznie zginęło w nich ponad 130 osób.

Ministrowie mają rozmawiać o tym w jaki sposób lepiej wykorzystać istniejące instrumenty do walki z terroryzmem oraz jakie dodatkowe środki mogą być potrzebne.

W ciągu ostatnich pięciu lat UE podjęła szereg działań, które mają służyć zwiększeniu jej bezpieczeństwa. Chodzi m.in. o zapobieganie radykalizacji, która prowadzi do terroryzmu, czy o walkę z terroryzmem w sieci.

Państwa członkowskie i instytucje UE współpracowały z branżą internetową w ramach specjalnego forum poświęconego treściom terrorystycznym w internecie. Osiągnięte wyniki uznano jednak za niewystarczające, dlatego UE ma podejmować dalsze działania, by walczyć z radykalizacją postaw i treściami terrorystycznymi w internecie.

Parlament Europejski i Rada UE pracują obecnie nad nowym rozporządzeniem, które powinno pozwolić na skuteczne, ponadgraniczne usuwanie treści terrorystycznych z sieci.

UE może też ściślej współpracować, jeśli chodzi o dostarczanie policjantom informacji, których potrzebują do swoich zadań. Unia wprawdzie zmodernizowała zasady, by wzmacniać System Informacyjny Schengen (SIS), a także zwiększyć interoperacyjność między systemami informacyjnymi UE, ale wciąż nie zakończyły się prace nad poprawą dostępu do systemów przez władze krajowe.

Poza tematem związanym z walką z terroryzmem ministrowie mają też rozmawiać o najnowszych propozycjach dotyczących migracji. Chodzi o projekt zmian w prawie w sprawie m.in. systemu azylowego UE, który Komisja Europejska przedstawiła 23 września. Przewiduje on wprowadzenie zasady "obowiązkowej solidarności" wobec krajów będących pod presją migracyjną, kładąc przy tym nacisk na deportacje migrantów, którzy nie mają prawa być w UE.

Niemiecka prezydencja w Radzie UE nie ma ambicji doprowadzenia do choćby częściowego porozumienia w tej dzielącej od lat państwa członkowskie sprawie, ale chce przeprowadzić debatę orientacyjną, by sprawdzić, jakie są możliwości przezwyciężenia różnic.

