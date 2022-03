Pod Charkowem siły ukraińskie przeszły do kontrofensywy

Na wschodzie Ukrainy, pod Charkowem walczące z Rosjanami wojska ukraińskie przeszły do kontrofensywy - poinformowały w sobotę Siły Lądowe Ukrainy.

"Stało się to możliwe dzięki niezłomności ukraińskiego narodu, braku przygotowanych rezerw Rosjan, demoralizacji okupacyjnych wojsk i wycofaniu się jednostek tzw. Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej" - napisano w opublikowanym na Facebooku komunikacie Ministerstwa Obrony Ukrainy.

Dodano, że bojownicy z separatystycznych republik w w Donbasie zaczęli opuszczać jednostki rosyjskiej armii i wracają do domów.



Według danych MOU rosyjskie straty od 24 lutego do 05 marca to m.in.: 269 czołgów, 945 transporterów opancerzonych oraz (co wymaga jeszcze potwierdzenia) 39 samolotów oraz 40 śmigłowców.