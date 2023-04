Pod przewodnictwem papieża rozpoczynają się kulminacyjne uroczystości Wielkiego Tygodnia

W Wielki Czwartek pod przewodnictwem papieża Franciszka rozpoczynają się kulminacyjne uroczystości Wielkiego Tygodnia. Papież odzyskuje siły po niedawnym zapaleniu oskrzeli i krótkim pobycie w szpitalu. Niewiadomą pozostaje to, kto napisał rozważania do piątkowej Drogi Krzyżowej w Koloseum. Ich tekst będzie trzymany w tajemnicy niemal do ostatniej chwili.

Nie brak słów troski o zdrowie 86-letniego papieża, który w dotkliwe zimno w środę, tuż po chorobie spotkał się z wiernymi na placu Świętego Piotra na audiencji generalnej. Nadal kaszle.

Na celebracje Wielkiego Tygodnia wybrano formułę już wcześniej stosowaną: papież będzie im przewodniczył i odczyta homilię, a przy ołtarzu msze odprawiać będą kardynałowie.

O 9.30 w Wielki Czwartek w bazylice watykańskiej rozpocznie się pod przewodnictwem Franciszka msza Krzyżma. Przy ołtarzu odprawi ją wikariusz generalny Rzymu kardynał Angelo De Donatis.

Po południu papież pojedzie do zakładu karnego dla nieletnich Casal del Marmo na peryferiach Rzymu na prywatną mszę Wieczerzy Pańskiej, inaugurującą Triduum Paschalne. Rozpocznie się ona o godzinie 16.

W jej trakcie w geście pokory Franciszek obmyje nogi dwunastu osadzonym różnej narodowości.

Do Casal del Marmo powróci po 10 latach. W tym samym miejscu odprawił mszę i umył nogi młodym więźniom dwa tygodnie po konklawe. To właśnie wtedy w marcu 2013 roku nowy papież wprowadził zwyczaj odprawiania mszy Wieczerzy Pańskiej poza Watykanem.

Ponowną wizytę Franciszka w zakładzie karnym interpretuje się jako jego gest miłości, bliskości i miłosierdzia wobec tego, co nazywa "peryferiami egzystencjalnymi".

"To obraz dziadka idącego uściskać swoje wnuki, które wykrzykują swój ból i wiedzą, że nie są oceniani przez swe błędy; chce dodać im otuchy i zachęcić, by nie tracili nadziei"- stwierdził przełożony kapelanów we włoskich więzieniach ksiądz Raffaele Grimaldi.

W Wielki Piątek o 17.00 w bazylice Świętego Piotra odbędzie się nabożeństwo Męki Pańskiej, podczas którego nieprzerwanie od czasów pontyfikatu Jana Pawła II homilię wygłasza kaznodzieja Domu Papieskiego kardynał Raniero Cantalamessa.

Wciąż nieznane są szczegóły dotyczące rozważań, jakie zostaną odczytane podczas Drogi Krzyżowej pod przewodnictwem papieża w rzymskim Koloseum, rozpoczynającej się po godzinie 21. Nie wiadomo również, kto je napisał. Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy.

W Watykanie poinformowano, że tekst rozważań przy 14 stacjach zostanie ogłoszony dopiero w piątek; zazwyczaj znany był kilka dni wcześniej.

Nie wyklucza się, że decyzja ta może mieć związek z ostrą polemiką sprzed roku, gdy kontrowersje i protesty, także w Kijowie, wzbudził tekst napisany wspólnie przez Ukrainkę i Rosjankę, razem niosące krzyż przy jednej ze stacji. Ostatecznie słowa te nie zostały odczytane, a wierni zostali poproszeni o to, by w ciszy modlili się o pokój.

W Wielką Sobotę wieczorem w bazylice watykańskiej papież będzie przewodniczył Mszy Wigilii Paschalnej, najdłuższej w roku liturgicznym.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w obecności papieża poranną mszę odprawi dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Franciszek zaś w południe z balkonu bazyliki watykańskiej wystosuje wielkanocne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi.

Z Watykanu Sylwia Wysocka