Nowy podatek Unii Europejskiej rozdrażnił Australię

14 lipca Komisja Europejska ogłosiła plan wprowadzenia granicznej opłaty węglowej (CBAM). Wedle założeń powinna ona podnieść koszty importu tych dóbr, których produkcja wiąże się ze szczególnie dużą emisją gazów cieplarnianych. Dan Tehan, australijski minister handlu, oświadczył, że program CBAM jest formą ukrytego protekcjonizmu i zagraża wolnej wymianie handlowej.

Ambicje klimatyczne vs. handlowe

Po trzecie zaś, jak przypomina australijska edycja brytyjskiego „The Guardian”, obecna prawicowa koalicja zniosła podatek węglowy na Antypodach w 2014 r. Ten zaś mógłby – przynajmniej częściowo – zwalniać australijski import z unijnego CBAM. W chwili wycofania podatku tona emisji była tam trzykrotnie tańsza niż jest obecnie na rynkach UE. Nowa europejska inicjatywa jest więc dużym kłopotem wewnątrzpolitycznym w Australii. Lewicowa opozycja popiera w większości klimatyczne ambicje UE.Dyskusje wokół CBAM mogą dodatkowo opóźnić negocjacje nad układem o wolnym handlu z Australią. W ciągu trzech lat odbyło się już jedenaście rund negocjacji. Wedle informacji z KE, na ostatniej z nich w pierwszych 10 dniach czerwca udało się zamknąć rozdział dotyczący usług („professional services”). Kolejna runda planowana jest na jesień tego roku.Komisja dzięki układowi spodziewa się wzrostu europejskiego eksportu do Australii o jedną trzecią. Ponadto umowa powinna zrównać szanse firm europejskich na tym rozwiniętym rynku wobec przedsiębiorstw z państw, które już mają umowy handlowe z Canberrą, jak USA, Japonia, Korea Południowa czy Chiny. Europejscy producenci żywności dzięki porozumieniu mogą spodziewać się ochrony produktów regionalnych i oznaczeń geograficznych.Australia nie jest odosobniona w swej krytyce projektu CBAM. Podobne stanowisko zajęli w kwietniu tego roku ministrowie formatu BASIC, zrzeszającego Chiny, Indie, Afrykę Południową i Brazylię. Jednak w ostatnim tygodniu Pekin ogłosił własną strategię wprowadzenia wewnątrzchińskiego handlu emisjami, która może spowodować, iż produkty chińskie w mniejszym stopniu będą narażone na graniczne opłaty węglowe w Unii.Kiedy poprzednia administracja amerykańska wycofywała się z negocjacji układów o wolnym handlu, Unia Europejska przedstawiała się jako promotor liberalnego ładu handlowego. W ostatnich latach zawarto FTA z Japonią, Singapurem czy Wietnamem. Spór z Australią o system CBAM pokaże, czy Unia może być jednocześnie promotorką ambitnych polityk klimatycznych i czempionem wolnego handlu.Komisja zdaje się mieć nadzieję, że istotna rola, jaką Wspólnota odgrywa w globalnym handlu, wciąż daje jej możliwość proponowania reguł gry w światowej wymianie. Liczy, że zasada granicznego podatku węglowego stanie się powszechną normą na świecie. Ostatecznie, jeśli pozaeuropejskie rządy będą miały do wyboru, czy firmy mają wpłacać podatki do ich budżetu, czy do kasy UE, mogą wybrać to pierwsze rozwiązanie i wprowadzić podatki węglowe u siebie. Australijska lewica na pewno cieszyłaby się podwójnie: z nowych środków w budżecie i z oczywistej porażki polityki centroprawicowej koalicji.