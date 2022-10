Podatek dochodowy tam nie istnieje. Chcą ściągnąć polski biznes

O możliwościach inwestycyjnych w Teksasie, 9. gospodarce na świecie, mówiła WNP.PL Zuzanna Kobrzyński, kierownik Zagranicznego Biura Handlowego w Houston Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

W Teksasie do głównych branż, w które warto inwestować, należą oczywiście ropa i gaz.

Ten stan jest dziewiątą największą gospodarką na świecie.

W Teksasie nie ma podatków korporacyjnego i dochodowego.

Jakie są możliwości inwestorskie dla Polaków – może skupmy się tutaj na Teksasie, który znajduje się w pani sferze zainteresowań? W jakich sektorach gospodarki przede wszystkim Polacy mogą znaleźć nisze do zagospodarowania?

- W Teksasie do głównych branż, w które warto inwestować, należą oczywiście ropa i gaz. Popularna stała się również energetyka, w tym ta odnawialna. W Houston odbywa się największa w Stanach Zjednoczonych konferencja dotycząca energetyki. Dzięki naszej działalności już kilka polskich firm (8-9) wzięło w niej udział.

Te wizyty już przełożyły się na podpisanie kontraktów. Widać, że amerykańscy partnerzy szukają rozwiązań czy usług oferowanych przez polskie firmy, w szczególności z sektora IT.

W jakim stopniu PAIH może pomóc? Przyjeżdża polski inwestor i puka do drzwi...

- Tak, pukają. Nasze biuro w Houston jest największym biurem PAIH-u w Stanach Zjednoczonych i mamy najwięcej zgłoszeń od polskich firm, które chcą rozpocząć działalność eksportową do USA albo zainwestować w Stanach Zjednoczonych.

Jeśli polski inwestor chciałby zbudować fabrykę w Teksasie, my jako PAIH kontaktujemy go z lokalnymi władzami, z którymi można negocjować i które mają informacje dotyczące preferencyjnych warunków inwestycyjnych.

Na późniejszym etapie dochodzą również kwestie prawne i podatkowe, które wymagają np. otwarcia oddziału. PAIH nie pomaga w rozwiązywaniu tych kwestii, a jedynie łączy polskich przedsiębiorców z odpowiednimi instytucjami lokalnymi (stanowymi) czy doradczymi, w tym kancelariami.

Teksas w okresie pandemii COVID-19 przyciągnął wielu inwestorów z innych stanów, zachęcając ich przyjaznym systemem podatkowym

Kiedy spojrzymy na mapę Stanów Zjednoczonych: czy Teksas jest miejscem przyjaznym do inwestycji?

- Jest otwarty na biznes, stanowi dziewiątą największą gospodarkę na świecie. W Teksasie nie istnieją podatki korporacyjne. Są one jednak zbierane na innym poziomie, korzystnym dla przedsiębiorców. Co więcej: w Teksasie nie istnieje podatek dochodowy. Płaci się podatki federalne, ale nie ma ich na poziomie stanowym czy nawet miejskim, jak w niektórych stanach.

Dlatego dużo firm, np. z Kalifornii podczas pandemii otworzyło oddziały w Teksasie. Te zachęty były korzystne dla przedsiębiorców i dla pracowników.

Polska branża IT chce rozpocząć swoją działalność w Teksasie. Toczą się rozmowy z kilkoma firmami z branży

Czy mogłaby pani podać przykład polskiej firmy, która osiągnęła duży sukces w Stanach Zjednoczonych?

- Na przykład Displate - polski start-up z oddziałem w Austin w Teksasie. Zajmuje się produkcją metalowych plakatów. Firma ta osiąga milionowe zyski ze sprzedaży swoich produktów.

Obecnie mamy kilka firm z branży IT, które chcą rozpocząć działalność w Teksasie i otworzyć oddział, ale - ze względu - na trwające negocjacje nie mogę przedstawić na razie żadnych szczegółów... Zgłosiła się do nas też firma budowlana, ale to na razie wczesny etap.