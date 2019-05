Podczas wizyty w Japonii Trump grał w golfa z Abem, a urzędnicy negocjowali ws. handlu

Przebywający w Japonii prezydent USA Donald Trump rozegrał w niedzielę partię golfa z japońskim premierem Shinzo Abem. W poniedziałek obaj przywódcy będą rozmawiać między innymi o handlu, jednak według agencji Kyodo szanse na zawarcie umowy podczas wizyty nie są duże.

USA zabiegają o szerszy dostęp do japońskiego rynku dla takich produktów, jak wołowina, wieprzowina i pszenica.

Waszyngton grozi Tokio podniesieniem ceł na samochody i części motoryzacyjne, jedne z najważniejszych towarów eksportowych Japonii, argumentując to obawą o bezpieczeństwo narodowe USA.

Japonia stara się z kolei o obniżenie lub zniesienie tych ceł.

- Wspaniały poranny golf z premierem AbeShinzo - napisał na Twitterze prezydent USA, który wraz ze swoją małżonką Melanią przybył w sobotę 25 maja 2019 roku do Japonii z czterodniową wizytą.



Jeszcze w niedzielę Donald Trump zasiądzie na widowni tradycyjnych japońskich walk sumo, a następnego dnia jako pierwszy zagraniczny przywódca spotka się z nowym cesarzem Japonii Naruhito.



Przed poniedziałkowymi rozmowami dwustronnymi Trumpa z Abem urzędnicy z obydwu krajów negocjowali w sprawie porozumienia handlowego. W sobotę przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lighthizer spotkał się w Tokio z ministrem ds. rewitalizacji gospodarczej Japonii Toshimitsu Motegim, z którym rozmawiał o cłach na produkty rolne i przemysłowe.



Trump ogłosił na Twitterze, że rozmowy handlowe przynoszą wielki postęp, a ważnymi tematami są rolnictwo i wołowina. Dodał jednak, że wiele będzie musiało poczekać do lipcowych wyborów parlamentarnych w Japonii.



Motegi wypowiadał się jednak z mniejszym optymizmem. - Jak dotąd Japonia i USA nie znalazły płaszczyzny porozumienia. Będziemy starać się zmniejszyć różnice - powiedział minister po zakończeniu sobotnich rozmów. - Jest mało prawdopodobne, aby porozumienie zostało osiągnięte podczas zbliżającego się szczytu - dodał, cytowany przez Kyodo.



Kwestie handlowe będą prawdopodobnie jednym z kluczowych tematów formalnej części rozmów Abego z Trumpem, który wielokrotnie skarżył się na deficyt USA w wymianie z Japonią. Według Kyodo podczas roboczych rozmów w Waszyngtonie w tym tygodniu urzędnicy z obu krajów potwierdzili, że stanowiska stron wciąż znacząco się różnią.



- Liczymy, że dzięki porozumieniu zmierzymy się z ujemnym bilansem handlowym, usuniemy bariery dla amerykańskiego eksportu i zapewnimy uczciwość i wzajemność w naszych stosunkach. I zbliżamy się do tego - mówił Trump w sobotę, po przybyciu do Tokio, w czasie spotkania z przedstawicielami biznesu.



