Podpisano polsko-ukraińską deklarację o współpracy w walce z przestępczością podatkową

Minister finansów Tadeusz Kościński i jego ukraiński odpowiednik Serhij Marczenko podpisali w piątek w Kijowie deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT. Uszczelnienie VAT-u opłaca się wszystkim - oświadczył Kościński.

Polski minister powiedział dziennikarzom po podpisaniu deklaracji, że krok ten otwiera drzwi do dalszych negocjacji, by docelowo podpisać umowę o współpracy przy uszczelnieniu płacenia podatków.

"To bardzo dobry krok. Pan premier (Mateusz Morawiecki) od dłuższego czasu chce, żebyśmy jako kraje w Europie współpracowali przy mafiach VAT-owskich" - dodał. Podkreślił, że oszustwa VAT-owskie mają w większym stopniu międzynarodowy niż krajowy charakter i "dopiero jak będziemy wszyscy razem współpracowali, będzie szansa, by je kompletnie wyeliminować z Europy".

Kościński ocenił, że "Polska ma doskonały wynik" w dziedzinie uszczelniania VAT-u. Nasza luka VAT-owska wynosiła ok. 24-25 proc. 3-4 lata temu, a w ostatnich dwóch latach jest już na poziomie 12 proc. - poinformował. "To, co zrobiliśmy, zadziałało, pozwoliło sfinansować bardzo dużo socjalnych flagowych programów, takich jak 500 plus, trzynasta, czternasta emerytura" - podkreślił.

Minister wskazał, że współpraca polsko-ukraińska będzie polegała na wymianie informacji i doświadczeń. Z polskiej strony mowa tu o wymianie doświadczeń związanych z JPK (Jednolity Plik Kontrolny) czy split payments. Według niego z kolei "po stronie ukraińskiej są bardzo ciekawe rozwiązania informatyczne", których może uczyć się Polska.

Kościński zaznaczył, że uszczelnienie VAT-u "opłaca się wszystkim". Jak wszyscy będą płacić VAT, to "wygrywają najlepsze, najefektywniejsze firmy, a nie te, które +kradną+".

Ukraina to kolejny kraj, z którym Polska zacieśnia współpracę podatkową. W czerwcu w Bratysławie podpisano wspólną deklarację ze Słowacją. "Ukraina widzi, że to bardzo boli ukraińską gospodarkę, więc bardzo szybko przystąpiła do współpracy" - wskazał Kościński. Zapowiedział, że są jeszcze inne kraje, które będą podpisywać taką deklarację z Polską.

W ramach rozpoczętej w czwartek wizyty Kościńskiego i wiceministra finansów Jana Sarnowskiego odbyły się też spotkania z przedstawicielami biznesu. "Mieliśmy spotkania z dużymi polskimi przedsiębiorcami, którzy są tu od dłuższego czasu" - oznajmił minister finansów. Jak dodał, przedsiębiorcy "bardzo kibicowali" działaniom na rzecz uszczelnienia VAT-u.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska