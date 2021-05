Podróż do Holandii na razie bez obowiązkowej kwarantanny

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu od soboty 15 maja nie będzie obowiązywała 10-dniowa kwarantanna po przylocie do Holandii z krajów o podwyższonym ryzyku zakażenia koronawirusem, w tym Polski. Przepisy dotyczące kwarantanny musi jeszcze zatwierdzić holenderski senat.

Rząd już w kwietniu zapowiadał wprowadzenie kwarantanny od połowy maja.

"Wszyscy podróżni z wyznaczonych obszarów wysokiego ryzyka, niezależnie od środka transportu, muszą zostać poddani 10-dniowej kwarantannie i będzie ona obowiązkowa" - mówił minister zdrowia Hugo de Jonge.

Obecnie obowiązuje jedynie rekomendacja odosobnienia i brakowało przepisów, które wprowadzałyby sankcję za jej złamanie.

Propozycję gabinetu o wprowadzeniu od 15 maja obowiązkowego odosobnienia dla podróżnych przybywających z krajów oznaczonych kodami żółtym i pomarańczowym, czyli wskazującymi na ciągłe zagrożenie zakażenia koronawirusem, zaakceptowała we wtorek izba niższa parlamentu.

Aby jednak obowiązywała sankcja za jej złamanie (435 euro), musi ją jeszcze zatwierdzić senat, który zbierze się dopiero pod koniec maja.

Tak więc pomimo zapowiedzi rządu podróżujący do Holandii będą zobowiązani jedynie do przedstawienia wyników dwóch testów na obecność wirusa (PCR i tzw. szybki test). Na wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny trzeba będzie poczekać co najmniej do końca maja.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek