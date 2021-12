Świata nie stać na kolejne lata kryzysu gospodarczego

Świata nie stać na kolejne 4-5 lat kryzysu gospodarczego; 3 lata to i tak za dużo - powiedział podsekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. gospodarczych i społecznych Liu Zhenmin, który bierze udział w szczycie cyfrowym ONZ IGF2021 w Katowicach.

- Gospodarki państw członkowskich Unii Europejskiej i G20 powinny odbudowywać się znacznie szybciej po pandemii, w przeciwnym wypadku, ten świat może mieć poważne kłopoty. Nie stać nas na kryzys ekonomiczny trwający 4-5 lat. 3 lata, to wystarczająco długo - ostrzegł Zhenmin.



- Unia Europejska należy do liderów odbudowy gospodarczej po pandemii. Mimo to, tempo tej odbudowy nie jest adekwatne do oczekiwań wobec Wspólnoty. Gospodarki niektórych krajów członkowskich UE nie zdołały jeszcze - wbrew oczekiwaniom - wrócić do poziomu sprzed pandemii. Myślę, że Unia powinna się skupić teraz właśnie na tym. Jako jedna z największych gospodarek świata Unia powinna odbudować się po pandemii jako pierwsza. Mogłaby wówczas pomagać innym - ocenił podsekretarz generalny, który w latach 2013-2017 był wiceministrem spraw zagranicznych Chin.



- Chiny i Stany Zjednoczone podnoszą się gospodarczo po pandemii znacznie szybciej niż Unia Europejska. Ale to nie wystarczy - dodał.



Pytany, co powoduje, że gospodarka UE wolniej zwalcza ekonomiczne skutki pandemii, Liu Zhenmin stwierdził, że wiele kluczowych branż wciąż jest przynajmniej częściowo zamkniętych. Do tego dochodzą ograniczenia w podróżowaniu.



Zdaniem przedstawiciela ONZ odpowiedzią na to powinno być zwiększenie wysiłków na rzecz szczepień i dążenie do osiągnięcia "odporności stadnej".



- Nasze szacunki wskazują, że około połowy państw członkowskich ONZ nie da rady odbudować swoich gospodarek do poziomu z 2019 r. w nadchodzącym roku. W tej liczbie jest też kilka państw członkowskich Unii Europejskiej. Jesteśmy tym bardzo zaniepokojeni - alarmował Liu Zhenmin.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl