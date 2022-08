Podwójne podwyżki cen w Niemczech. Opakowania się kurczą, a cena rośnie

Ceny żywności w Niemczech gwałtownie rosną. Sprzedawcy i producenci próbują ukryć podwyżki za pomocą mniejszych opakowań o mniejszej zawartości. Rzecznicy konsumentów radzą bliżej przyglądać się cenom podczas zakupów w supermarkecie.

Producenci coraz częściej zmniejszają zawartość opakowania zamiast bezpośrednio podnosić cenę.

- Obecnie doświadczamy pierwszej fali takich ukrytych podwyżek cen – mówi cytowany przez tagesschau.de Armin Valet, ekspert ds. żywności w Hamburg Consumer Center. - Ale myślę, że punkt kulminacyjny dopiero nadejdzie - dodaje.

Według Federalnego Urzędu Statystycznego żywność i napoje bezalkoholowe były w lipcu droższe o 14 proc. niż rok wcześniej. Wzrost cen produktów jest tak samo zauważalny, jak rosnące koszty energii.

Eksperci upatrują w tym pokusę dla producentów i detalistów, aby ukrywać podwyżki cen. Jeśli opakowanie nieco się skurczy, jest to mniej zauważalne podczas zakupów niż w przypadku wzrostu ceny. Ukuto termin na tego typu praktyki - "shrinkflation". To połączenie angielskiego słowa "shrink" (kurczyć) i inflacji.

- W przyszłości będziemy coraz częściej doświadczać ukrytych podwyżek cen – wypowiada się cytowany przez tagesschau.de ekspert ds. marketingu Martin Fassnacht ze szkoły biznesu WHU w Düsseldorfie. - Detaliści i producenci niechętnie przekraczają zwykle progi cenowe, jak np. 1,99 euro. Jeśli taki próg zostanie przekroczony, produkt nagle wydaje się znacznie droższy i istnieje ryzyko, że wielkość sprzedaży drastycznie się załamie - wyjaśnia.

Istnieją liczne przykłady kurczenia się opakowań produktów. Producent słodyczy Haribo zmniejszył ostatnio swoją torebkę „Złotego Niedźwiedzia” z 200 do 175 gram. Sugerowana cena 0,99 eurocenta pozostała bez zmian mimo zawartości mniejszej o 12,5 proc. – podaje tagesschau.de.

Firma Henkel również zastosowała podobne podejście, nie do końca napełniając opakowania płynu do płukania tkanin „Vernel”.

Według oświadczenia firmy Intersnack producent przekąsek został również „zmuszony do dostosowania ilości nadzienia orzeszków ziemnych ze względu na wzrost kosztów”.

W ostatnich tygodniach rzecznicy konsumentów spotkali się również z przypadkami zmniejszania zawartości opakowań dżemu, margaryny, chipsów, a nawet mrożonej pizzy.

Według hamburskiego centrum doradztwa konsumenckiego wzrosła również częstotliwość tak zwanych podwójnych podwyżek cen. Oznacza to produkty, w których nie tylko zmniejszono ich ilość, ale również podniesiono cenę. Podczas gdy w ciągu ostatnich dwóch lat dotyczyło to średnio 18 proc. artykułów, w pierwszej połowie 2022 roku było to już ok. 35 proc.

