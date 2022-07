Podwyżka podatków może zdławić drobnych przedsiębiorców na Węgrzech

We wtorek rozpoczęły się protesty w Budapeszcie związane z zapowiedzią zmiany stawek podatkowych dla małych przedsiębiorców, które trwały aż do dziś. Jest to pierwsza fala demonstracji niezadowolenia od reelekcji rządu Victora Orbana w kwietniu br.

Węgrzy głośno demonstrowali swoje niezadowolenie z propozycji zmiany stawek podatkowych.

Dla wielu drobnych przedsiębiorców zaproponowane reformy, przy obecnie negatywnej koniunkturze gospodarczej, doprowadzą do sytuacji, w której dalsze prowadzenie firmy będzie nieopłacalne.

W kontekście wyborczym Viktor Orban ma jeszcze cztery lata do kolejnych wyborów a sytuacja gospodarcza jest na tyle poważna, że będzie on nadal prawdopodobnie wprowadzał niepopularne społecznie ustawy.

Klasa polityczna rządząca Węgrami znalazła się w ciężkim położeniu, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą. Inflacja w tym państwie jest najwyższa od dwóch dekad, w czerwcu osiągnęła 11 proc. i to pomimo wprowadzenia maksymalnych cen na paliwo oraz podstawowe artykuły spożywcze.

Kurs węgierskiego forinta (HUF) traci w tym roku ponad 10 proc. do euro i 20 proc. do dolara. Jednocześnie, na skutek sporu Budapesztu z Komisją Europejską w sprawie praworządności, Węgry nadal nie otrzymały środków z Funduszu Odbudowy a ich wypłata na potrzeby węgierskiej gospodarki jest nadal zagrożona.

Węgrzy protestują przeciwko podniesieniu podatków Fot. ZOLTAN BALOGH/PAP/EPA

Niepopularne rozwiązania Viktora Orbana

Jednym z rozwiązań, które miały zwiększyć wpływy do budżetu, był ogłoszony 11 lipca projekt Fideszu w sprawie radykalnego zaostrzenia warunków korzystania przez małe firmy z uproszczonego systemu podatkowego. Strona rządowa argumentowała, że wielu przedsiębiorców nadużywało obecnych przepisów próbując minimalizować swoje obciążenia.

Ta decyzja wywołała gwałtowne protesty uliczne w Budapeszcie, w trakcie których przedsiębiorcy wspierani przez opozycję domagali się zatrzymania wprowadzenia podwyżek w podatkach.

Manifestanci, w tym drobni przedsiębiorcy, jak dostawcy jedzenia, twierdzili, że podniesienie podatków, przy obecnie negatywnej koniunkturze gospodarczej, doprowadzi do sytuacji, w której dalsze prowadzenie firmy będzie nieopłacalne. W konsekwencji może dojść do wypchnięcia niektórych przedsiębiorców w szarą strefę lub emigrację.

Kontekst polityczny

W ostatnich latach dochodziło już do podobnych manifestacji przeciwko rządowi, które miały podłoże gospodarcze. W 2018 roku Węgrzy protestowali przeciwko zmianom w prawie pracy, które liberalizowały przepisy dotyczące nadgodzin. Strona rządowa, w celu przyciągnięcia inwestorów z branży motoryzacyjnej zdecydowała się wydłużyć okres rozliczania nadgodzin z jednego roku do 3 lat. Opozycja okrzyknęła wtedy zmiany w prawie pracy ustawą „niewolniczą”, która miała zrobić z Węgier tanią montownię zachodnich koncernów motoryzacyjnych.

Ustawa o nadgodzinach, bo taką nosiła oficjalnie nazwę, miała stanowić „katalizator” polityczny dla opozycji, której do wyborów w 2022 udało się pójść razem. Przegrana opozycji świadczyła jednak o jej słabej pozycji w społeczeństwie.

W kontekście wyborczym Viktor Orban ma jeszcze cztery lata do kolejnych wyborów a sytuacja gospodarcza jest na tyle poważna, że będzie on nadal prawdopodobnie wprowadzał niepopularne społecznie ustawy. Taki stan rzeczy wynika również ze słabości opozycji, która nie potrafi skapitalizować negatywnych nastrojów społecznych.