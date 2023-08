Pojedynek na idee między Muskiem a Zuckerbergiem proponuje burmistrz Florencji

Podczas gdy kolejne włoskie miasta, od Werony po Pompeje, zabiegają o to, aby to u nich odbyła się planowana, charytatywna walka między Elonem Muskiem a Markiem Zuckerbergiem, burmistrz Florencji Dario Nardella zaproponował im, by stoczyli tam pojedynek na idee.

Nie walka MMA w klatce przy pomocy ciosów, ale pojedynek intelektualny między inteligentymi innowatorami - to pomysł burmistrza Florencji Dario Nardelli.

"Czekam na nich na Piazza della Signoria" - zadeklarował w poniedziałek Nardella.

W wywiadzie dla radia RAI Nardella oświadczył: "Zamiast kazać im się tłuc i bić, zorganizujmy konfrontację ich idei. To są dwaj geniusze, oczekuję genialnych, wielkich idei".

"Zaproponowałem Piazza della Signoria, serce renesansu" - dodał.

"Niech to będzie intelektualny pojedynek między dwoma dzisiejszymi geniuszami" - stwierdził burmistrz i przywołał postacie geniuszy dawnych czasów: Michała Anioła i Leonardo da Vinci.

"Uważam - dodał - że należy podkreślać wartość naszego dziedzictwa z inteligencją".

Z kolei, Elon Musk zaznaczył, że w sprawie walki podjął już rozmowy z przedstawicielami włoskiego rządu a walka ma odbyć się w Rzymie.