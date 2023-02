Polacy nie odpuszczają wyjazdów do Turcji. Dla tamtejszej gospodarki to dobra wiadomość

Zmagająca się ze skutkami tragicznego trzęsienia ziemi Turcja jest jednym z najchętniej wybieranych przez Polaków kierunków wakacyjnych wyjazdów. Polskie biura podróży na razie nie zaobserwowały, żeby tragedia wpłynęła na te plany.

Dla polskiej turystyki Turcja to jeden z głównych rynków. Polscy operatorzy organizują wycieczki przede wszystkim na Riwierę Turecką w południowo-zachodniej Turcji oraz okolice Stambułu. Blisko granicy z Syrią, gdzie doszło do tragicznego trzęsienia ziemi, wycieczek nie organizowano.

— Trzęsienie ziemi miało miejsce daleko od miejsc, do których jeżdżą turyści. Zaplecze turystyczne jest i funkcjonuje. Jako Rainbow organizujemy wycieczki objazdowe po Turcji, ale nie docierają one do granicy z Syrią. Obecnie przygotowujemy się do sezonu. W tej chwili naszych pracowników w Turcji praktycznie nie ma, bo tygodniowo przybywa ok. 50 turystów na wycieczki objazdowe w obrębie Stambułu, czyli po zupełnie drugiej stronie kraju – tłumaczy w rozmowie z portalem Business Insider Polska Maciej Szczechura, członek zarządu Rainbow Tours.

Turystyka jest jednym z ważniejszych sektorów tureckiej gospodarki

Turystyka w Turcji to jeden z wiodących sektorów gospodarki, odpowiada za 12 proc. PKB kraju i zapewnia ok. 2,5 mln miejsc pracy. Odwrócenie się turystów i rezygnacja z wakacyjnych planów przyjazdu do tego kraju byłoby zatem dodatkowym ciosem dla tureckiej gospodarki, która i tak mierzy się ze skutkami katastroficznego trzęsienia ziemi.

Polscy organizatorzy na razie nie zaobserwowali rezygnacji turystów z tego kierunku.

— Styczeń i początek lutego w całej turystyce był bardzo udany sprzedażowo, wręcz zaskakująco. A Turcja w całej branży to jest nr 1, praktycznie na równi z Grecją. Te dwa kraje mają 30 proc. w całej wyjazdowej turystyce w Polsce – dodaje przedstawiciel Rainbow.

Załamania sprzedaży wycieczek do Turcji w polskich biurach podróży nie będzie

Także prezes TUI Polska Marcin Dymnicki wskazuje w rozmowie z Business Insider, że choć dało się zauważyć po samym zdarzeniu nieco mniejszą liczbę dokonywanych rezerwacji, to nie spodziewa się wielkiego załamania się sprzedaży wycieczek do Turcji.

— W pierwszych dniach nie widzieliśmy większego spadku zainteresowania wycieczkami, ale zobaczymy, co będzie dalej. Zamachy terrorystyczne w kurortach powodowały ogromny spadek zainteresowania. W Turcji też czasem to było widoczne. Katastrofy naturalne mają mniejszy wpływ na zamrożenie ruchu – ocenia natomiast Maciej Szczechura.

